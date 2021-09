Posaunenchor Rudolstadt tritt in Rothenburg auf

Rudolstadt. Die Bläserfreizeit inklusive Auftritt führte den Rudolstädter Posaunenchor in diesem Jahr nach Rothenburg ob der Tauber.

Wie in jedem Jahr, nahm der evangelische Posaunenchor Rudolstadt am letzen Wochenende im August in Rothenburg ob der Tauber eine Rüstzeit mit Proben und einem Auftritt wahr. In den beiden vergangenen Jahren war man in Dresden und in Fulda.

Die Tagungsstätte Wildbad, die diesmal das Ziel war, liegt im romantischen Taubertal vor der Stadtmauer. Aus Termingründen wurde die Freizeit erst jetzt möglich.

Gemeinsam mit Rothenburger Bläsern einen Gottesdienst gestaltet

Rothenburg ist eine romantische Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten und von einer begehbaren Stadtmauer umgeben. Sie bietet beim Rundgang mit mehreren Auf- und Abstiegen einen Ausblick auf schöne Objekte. Bereits auf der Hinfahrt hatte es eine Stadtführung in Würzburg gegeben.

Noch am gleichen Abend fand in Rothenburg eine Nachtwächterführung statt. Der Nachtwächter hat mit seinem humorvollen Auftreten alle Teilnehmer munter gehalten.

Am Samstagvormittag wurde in der St. Jakobskirche unter Mitwirkung von Rothenburger Posaunenbläsern eine Probe durchgeführt. Der Nachmittag war für alle frei verfügbar, da die alljährlichen Reichsstadt-Festtage wegen Corona nicht stattfanden.

Am Sonntagvormittag gestaltete der Posaunenchor mit Bläsern aus Rothenburg unter Leitung von Kantor Frank Bettenhausen einen Gottesdienst in Verbindung mit einer Taufe. Kantorin Jasmin Neubauer, gleichzeitig Chorleiterin des örtlichen Posaunenchores, begleitete den Gottesdienst und die musikalischen Stücke im Wechsel mit der Orgel. Nach dem Mittagessen erfolgte die Rückreise. red