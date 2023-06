Postsäule in Königsee erstrahlt im neuen Glanz

Königsee Auf Anregung der Familie Dietzel kümmerte sich der Heimatverein um das Relikt gegenüber der Poliklinik in der Lichtaer Straße

Ein neuer Blickpunkt ist in Königsee am Abzweig gen Lichta entstanden. Er greift Traditionen wieder auf, wie Erika Lichtenheld, die Vorsitzende des Heimatvereins Königsee, schreibt.

Vor 316 Jahren Geburtsstunde der Post in Königsee

Königsee wurde sehr früh vom königlich-sächsischen Oberpostamt zu Leipzig zwischen Zeitz und Henneberg in ein reguliertes Postwesen etabliert. Der erste Postritt auf diesem Kurs fand am 17. September 1707 statt. Dieser Tag darf somit

als die Geburtsstunde der Post in Königsee angesehen werden.

Zweimal wöchentlich fand ein sogenannter Postritt statt. Königsee war anfangs nur als Station für den Pferdewechsel angedacht. Aber schon bald wurde die Kleinstadt an das bestehende Postnetz nach allen Richtungen angeschlossen.

Schon fünf Jahre später Kutschen statt Reiter

Am 5. März 1712 kam es zur Umwandlung der Reitpost in eine Fahrpost.

Bis 1719 trugen Postillione die Post aus.

Das Königseer Postwesen ging durch einen Vertrag von Kursachsen auf Thurn und Taxis über.

Die erste Königseer Postexpedition etablierte sich in der damaligen Schulstraße, heute bekannt als Wilhelm-Pieck-Straße 6.

1899 letzte Postkutsche gen Rottenbach

Die letzte Postkutsche nach Rottenbach verließ Königsee 1899. In den darauffolgenden Jahren wechselte der Standort der Post ständig. Einst bezog die Post ein heute fast leerstehendes Gebäude am Platz der Jugend und dann bis 2003 das ehemalige Postgebäude am Schwarzburger Tor. Ab dem 1. Januar 2004 fungierte die Geschenkboutique Röser am Markt 4 als offizielle Poststelle. Und seit dem 1. April 2021 ist der Drogeriemarkt von Familie Bernhardt die aktuelle Postfiliale, genau neben dem Gebäude, in dem die Geschichte der Post in Königsee ihren Anfang nahm.

Der Heimatverein bei der Herschdorfer Malerfirma für die fachmännische Farbgestaltung der Postsäule bedanken. Ohne die Hilfe von Tino Schmidt, Lehrer für Geschichte und Werken an der Regelschule Königsee, wäre es nicht möglich gewesen, die verwitterten Schilder zu erneuern. Mit seinem handwerklichen Geschick und künstlerischen Fähigkeiten hat Tino Schmidt die Wegweiserschilder

neu angefertigt sowie zweimal den Königseer Kunibert geschnitzt. Jetzt strahlt die historische Postsäule wieder im neuen Glanz.