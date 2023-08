Potenziale im Schlosspark - ein Meinungsangebot aus Saalfeld

Thomas Müller, Alltagsbegleiter für Senioren und Akteur beim Gesundheitstag am Sonnabend in Saalfeld, fährt eine Dame aus Bad Blankenburg mit der Rikscha vom Schlosspark zum Bus.

Saalfeld Nachdenken über neue kulturelle, gesellschaftliche und soziale Möglichkeiten in der Kreisstadt

Wer den Schlosspark Saalfeld noch mit seinen aus den 1960er Jahren stammenden Funktionen kennt, als der Teich angelegt und die stets etwas uninspiriert wirkenden Volieren aufgestellt wurden, sollte seine Schritte unbedingt mal wieder dorthin lenken. Hier ist in den vergangenen Jahren mit der Orangerie und dem erst kürzlich eröffneten Prinzessinnengarten ein Ensemble entstanden, das an die Ursprünge der im 17. Jahrhundert im französischen Stil errichteten Anlage anknüpft, und wieder das möglich macht, was schon damals durchaus ungewöhnlich war: Lustwandeln für alle, auch für das einfache Volk.

Nur am 1. Mai in ganzer Dimension genutzt

Der Selbsthilfe- und Gesundheitstag am Sonnabend, der die Wege zwischen Schlosskapelle und Orangerie als Eckpunkte der verschiedenen Veranstaltungsorte wies, machte deutlich, welche Potenziale der „neue“ Schlosspark hat, der in seiner ganzen Dimension bisher eigentlich nur einmal im Jahr, nämlich durch die Gewerkschaften am 1. Mai genutzt wird.

Mit den richtigen Ideen im Gepäck, ergeben sich hier vielleicht ganz neue Möglichkeiten für kulturelle, gesellschaftliche oder soziale Events. Mehr Belebung würde diesem wunderbaren Ort guttun.