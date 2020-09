Preiskampf bei Autogas in Rudolstadt

Preisschild für Autogas an der Esso-Tankstelle in Rudolstadt.

Außergewöhnlich niedrige Preise für Autogas müssen Autofahrer schon seit einiger Zeit bei zwei Tankstellen in Rudolstadt berappen. Wurden vor Wochen die Autogaspreise in Cent-Schritten wechselseitig auf 46 und dann auf 44 Cent gedrückt, so waren es am Sonntag bei der Esso-Tankstelle unweit der Ankerwerkskreuzung sogar nur noch 40,9 Cent.