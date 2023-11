Premiere im Theater Rudolstadt: Amüsante Wortgefechte im Kampf um die Ehe

Ulrike Gronow und Michael Goralczyk in einer Szene von "Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst". Die Ehekomödie von Nick Hornby hat am Sonnabend in Rudolstadt Premiere.

Rudolstadt „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ von Nick Hornby am Sonnabend erstmals im Schminkkasten - wann es noch Karten gibt

Erst kam 2019 die erfolgreiche Fernsehserie, wenig später das Buch und jüngst das Theaterstück. Starautor Nick Hornby zeigt in „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ (auch „State of the Union“) mit seinem unvergleichlichen britischen Humor nichts weniger als den ganz „normalen Wahnsinn“ einer Ehekrise. Am Sonnabend um 20 Uhr feiert die Ehekomödie in zehn Sitzungen mit den beiden Schauspielern Ulrike Gronow und Michael Goralczyk im Schminkkasten des Theaters Rudolstadt Premiere.

Nach mehr als zehn Jahren Ehe hat sie eine Affäre, weil Lustflaute im Ehebett herrscht. Also muss eine Paartherapie her. Vor den wöchentlichen Sitzungen treffen sich Louise und Tom noch in einer Kneipe und reden miteinander. Sie trinkt einen trockenen Weißwein, er Bier. Schnell wird klar, die beiden Eheleute könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie ist eine lebenshungrige, erfolgreiche Ärztin, die aufs Älterwerden spezialisiert ist; er ein zur Melancholie neigender, auftragsloser Popjournalist, der der Jugend nachhängt. Auch kehrten sie vieles zu lange unter den Tisch … Bleibt jetzt für beide nur noch der Schlussstrich? Kampflos wollen Louise und Tom ihre Ehe jedenfalls nicht aufgeben.

Rasante Mixtur aus Vorwürfen und Sehnsüchten

Was das Publikum bei Nick Hornby geboten wird, ist mit seiner rasanten Mixtur aus Vorwürfen und Sehnsüchten Comedy vom Feinsten. Der besondere Kniff: Hornby zeigt nicht die Therapiesitzungen selbst, sondern die Wortgefechte des Paares davor. Es sind Szenen einer Ehekrise, die dem einen oder anderen Zuschauer bekannt vorkommen werden. Regie führt Matthias Thieme und Dramaturgin ist Judith Zieprig. Das Bühnenbild und die Kostüme wurden von Heike Mondschein entworfen. „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ ist ein unterhaltsamer Theaterabend nicht nur für Paare, aber vor allem für sie, der zugleich zeigt, dass sich mit ein bisschen Humor manches vielleicht noch retten lässt.

Die ersten Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Restkarten für die Aufführungen am 9. und 16. Dezember, jeweils 20 Uhr und am 10. Dezember, 18 Uhr im Schminkkasten sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website www.theater-rudolstadt.de erhältlich.