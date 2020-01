Privat versus Professionell

Die Mehrzahl der Deutschen feiert Silvester bevorzugt zu Hause oder bei Freunden, jedenfalls im privaten Rahmen. Wo sonst kann man auch in Ruhe Raclette machen, Gästen mit dem eigenem Büffet überraschen, dabei einschlägige TV-Klassiker (beschwipste Butler, Sie erinnern sich...) schauen und sich im Bleigießen versuchen. Glücklich der, der nach dem unsinnigen EU-Verbot noch welche auf Lager hat. Nicht nur, aber auch solche realsatirischen Schildbürgerstreiche lebensferner Bürokraten sind Wasser auf die Mühlen von Kritikern, Gegnern oder gar Verächtern der Union. Aber es soll hier gar nicht um große Politik gehen, sondern um die große Party in der Provinz. Die nehmen im Falle Florian Pischels und Christian Fabers zwei Macher selbst in die Hand - wenn schon sonst „nichts los ist“, wie oft gescholten wird. Dass ein junger Mann von 24 Lenzen einem gewissen Unterangebot an Ausgehoptionen derart selbst begegnet, ist löblich. Dass sich all das für Organisatoren und Mitwirkende auch finanziell rechnen muss, steht nicht zur Debatte. Überhaupt gilt doch in den meisten Lebensbereichen: Es ist, was man selbst draus macht. Beim Feiern sowieso. Frohes Neues!