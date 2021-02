Probstzella investiert in seine Kindergärten

So schnell war der debattierfreudige Gemeinderat selten mit einer regulären Sitzung fertig, wie am Dienstag: Wegen entsprechender Corona-Verordnungen konnte das Gremium nur die dringendsten Beschlüsse fassen, Anfragen von Ratsmitgliedern und Bürgern sowie die Bürgermeisterinformationen mussten ganz entfallen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Sitzungsdauer und damit potenziell das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Interessierte Bürger waren nicht in die ausreichend Abstand bietende Turnhalle der Grundschule gekommen.

Ratsmitglied Maik Albrecht (FuV) regte an, trotzdem möglichst bald über pressierende Fragen wie das Haushaltssicherungskonzept, die Bedarfszuweisung sowie die Itting-Garagen zu sprechen. Bürgermeister Sven Mechtold (SPD) verwies hierzu auf die nächste Ausschusssitzung im März. Das hält auch Beigeordneter Marco Müller (SPD) für geboten, die geltenden Einschränkungen seien "eigentlich eine Katastrophe für jede demokratische Debatte".

Neues Dach für "Knirpsenakademie"

Auf der entsprechend knappen Tagesordnung stand unter anderem die brandschutztechnische Ertüchtigung des Kindergartens "Kleine Strolche" in Marktgölitz für insgesamt 69.500 Euro. Hier vergab der Rat einstimmig Planungsleistungen an das Bauplanungsbüro Wohlfarth in Gräfenthal. Damit soll auch der Standort der Volkssolidarität-Kita in dem Ortsteil langfristig gesichert werden. Das Land fördert die Ertüchtigung mit rund 47.600 Euro, das Geld liegt bereits vor.

Außerdem erhält das Nebengebäude des Kindergartens "Knirpsenakademie am Zwergenberg" (AWO) ein neues Dach für etwa 137.000 Euro. Den Zuschlag erhielt die Saalfelder Firma Jakusa. Laut Geschäftsführer Stefan Jakubowski bekommt der Bau mit dem Jugendclub im Untergeschoss auf den rund 900 Quadratmetern Dachfläche eine komplett neue Eindeckung mit Flachdachpfannen in anthrazit, die alten Bitumenschindeln kommen herunter, dazu werden Teile der Dämmung erneuert. Beginn soll mit Stabilisierung der Wetterlage in der ersten Aprilwoche sein. "Wegen der Kleinteiligkeit mit vielen Gauben rechnen wir mit drei Monaten Bauzeit", sagt Jakubowski uns gegenüber.

Kommunaler Hebesatz wurde angepasst

Außerdem Thema: Die Hebesatzsatzung der Gemeinde, welche letztendlich die Höhe der Grund- und Gewerbesteuer regelt. Für letzterer wurde der Satz von bisher 383 auf nun 395 Prozent angehoben, was Mehreinnahmen von rund 10.000 Euro bedeuten würde. Die Grundsteuern A (für landwirtschaftliche Betriebe) und B (sonstige Grundstücke) wurden bereits 2017 auf 302 bzw. 404 Prozent festgelegt, beide Werte bleiben bestehen.

Laut Ratsmitglied Maik Albrecht (FuV) habe das Landesverwaltungsamt moniert, dass Probstzella unterm Thüringer Durchschnitt für die Gewerbesteuer liege. Weil andernfalls daraus resultierende Einnahmeausfälle von den Bedarfszuweisungen abgezogen worden wären, sei der Beschluss quasi ein Zwang gewesen, so Albrecht. Er wurde mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung verabschiedet. Eine Bedarfszuweisung für 2020 erhielt Probstzella, wie auch Gräfenthal und Lehesten, nicht.