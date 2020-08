Große Dankbarkeit: Tommy im Juli 2020 in Vares, Bosnien

Probstzella. Ramiz Kadric ist wieder in Bosnien unterwegs, um zu helfen.

Probstzella: Pizza-Tommy, der rastlose Samariter

Erst am 10. Juli kam Ramiz Kadric von seiner letzten Hilfsaktion in Bosnien-Herzegowina zurück, heute sitzt „Tommy“ schon wieder im Auto Richtung Balkan.

Der Pizzabäcker aus Probstzella besucht erneut seinen Geburtsort Breza, um Lebensmittelspenden im Wert von 1600 Euro an die örtliche Suppenküche zu übergeben. Weiße Bohnen, ganze 135 Liter Speiseöl, dazu Ajvar, ein musartiger Gemüsekaviar mit Paprika, wichtiger Begleiter in der lokalen Küche.

105 Lebensmittelpakete verteilt

„Außerdem bekommt die Suppenküche eine neue Haustür und zwei Gefriertruhen, damit sie für das kommende islamische Schlachtfest genügend Fleisch einlagern können“, sagt Tommy. In Absprache mit den Behörden kann er die Landesgrenzen unbürokratisch passieren.

Anfang Juli war Tommy bereits eine Woche in der Kleinstadt Vares, wo er 105 Lebensmittelpakete an Bedürftige verteilte und ebensoviele Mehlsäcke á 25 Kilo. Trotz der Notlagen mussten alle Abholer Maske tragen und sich in Listen eintragen. Möglich hat das wieder ein Freund Tommys aus dem Raum München gemacht, der 9000 Euro überwies.

Was übrig geblieben ist, will er für das nächste Projekt im kommenden Jahr verwenden. Tommy gibt aber auch zu: „Ich muss mich entspannen und kürzer treten“. Deshalb gönnt er sich nach der Breza-Fahrt ein paar freie Tage an der Adria.