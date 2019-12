Die Gemeindeverwaltung am Markt in Probstzella.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Probstzella steht „harte Zeit bevor“

Mit einem Nein, zwei Enthaltungen und sieben Ja-Stimmen beschloss der Probstzellaer Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag in Kleinneundorf das Haushaltssicherungskonzept 2018-2028 (HSK). Zuvor hatte VG-Kämmerin Regine Horter dem Gremium den Entwurf erläutert und die Zustimmung empfohlen. „Eine undankbare Aufgabe, aber der Rat trägt auch Verantwortung für die Gemeinde“, so Horter. Und Bürgermeister Sven Mechtold (SPD): „Unsere finanzielle Situation wird immer dünner, die liquiden Mittel gehen uns langsam aus.“ Bis Ende des Jahres sei die Zahlungsfähigkeit noch gesichert, doch im neuen Jahr stünden einige Rechnungen an, und um dafür keine Überbrückungshilfe beantragen zu müssen, tue das HSK jetzt Not. Ein solches ist nämlich Voraussetzung für Gewährung von Bedarfszuweisung, deren Beantragung im nächsten Tagesordnungspunkt mit identischem Stimmenverhältnis ebenfalls abgesegnet wurde. Um 436.100 Euro wird die Loquitzgemeinde für das Jahr 2019 beim Land Thüringen ersuchen.

Kein Kindergarten soll schließen Als Gründe nannte der Bürgermeister höhere Zuschusskosten für die beiden Kindergärten der Gemeinde sowie steigende Kreis- und Schulumlagen bei stagnierender Schlüsselzuweisung. Horter nannte einen aktuellen Sollfehlbetrag im Verwaltungshaushalt von 455.500 Euro. „Unsere Kindergärten stehen nicht zur Disposition. Ohne Zwang werden wir keinen schließen!“, versicherte Mechtold gegenüber OTZ am Freitag. Laut Kämmerin seien aber über die Gebühren für die Einrichtungen zu prüfen. Auch in Sachen Kitas sei das Kernproblem die Minderzuweisung vom Land, die Mechtold seit langem anprangert. „Sie kosten uns jährlich ungefähr 604.000 Euro, sind unser zweitgrößter Posten überhaupt. Vom Land gibt es dafür eine Pauschale in Höhe von 258.000 Euro.“ Der Rest sei angeblich mit der Schlüsselzuweisung abgegolten, sagt Mechtold. Allein, man ahnt es: „Das reicht natürlich hinten und vorne nicht aus!“ Lichtblick im Jahr 2023 2020 muss die Gemeinde eine Bauhofanalyse anfertigen, wobei die VG-Verwaltung Fördermittel für eine interkommunale Zusammenarbeit in Erwägung zieht. Damit sollen die Bauhöfe Probstzellas, Gräfenthals und Lehestens der Effizienz wegen gemeinsam die Analyse erstellen. „Wir müssen dem Land beweisen, dass wir alle unsere Leute brauchen, eigentlich sogar noch mehr“, so Mechtold. Insofern bedeute die Analyse nicht zwangsläufig Stellenabbau, wie vereinzelt im Rat befürchtet. „Das kann auch positiv für uns ausgehen!“ Eine weitere Konsolidierungsmaßnahme ist die Deckelung der jährlichen Zuschüsse für die Feuerwehr auf maximal 80.000 Euro. „Da wir in den Vorjahren nicht wesentlich darüber lagen, ist das nicht der Einschnitt“, befand Sven Mechtold. Eine positive Nachricht hatte Regine Horter dann aber auch parat: „2023 wird es eine freie Finanzspitze für die Gemeinde geben“, verkündete sie. Heißt konkret: Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt werden dann erstmal wieder höher sein, als die Ausgaben. Dieser Überschuss fließt sodann in den Vermögenshaushalt, um etwa laufende Kredite zu bedienen. Trotz Lichtblicken wie diesem und „im Vergleich ganz guten Gewerbesteuereinnahmen“ nahm die Kämmerin kein Blatt vor den Mund: „Probstzella steht noch eine harte Zeit bevor.“