Probstzellaer Grundschüler entdecken die Welt der Klänge

Wenn Hartmut Reuter Klänge erzeugt und Musik macht, wirken die Instrumente oft ausgefallen oder es handelt sich gleich um Alltagsgegenstände. Der 66-jährige Musikpädagoge bereist mit seinem 2002 gegründeten Projekt „Klangbus“ Schulen, um Kinder und Jugendliche einzuladen, die Welt der Klänge selbst zu entdecken und zu erfahren. „Ich sehe mich als Reiseführer im Reich des Hörens“, beschreibt Reuter, der aus Gütersloh stammt und heute in Oberfranken lebt.

Am Dienstag erlebten die Schüler der Grundschule Probstzella seinen Klangbus. Die Veranstaltung war ein Angebot der Kulturinitiative Villa Novalis in Hirschberg sowie der lokalen Leader-Gruppe und ist Teil des Kulturfestivals in beiden Orten anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit.

„Trotz Corona möchten wir unseren Schülern einen halbwegs normalen Alltag bieten“, erklärt Kathrin Puchta, Vorsitzende des Schulfördervereins. Letzte Woche gab es deswegen bereits einen Trommelworkshop im Haus, „schön, aber laut“, sagt Kathrin Puchta. Außerdem waren sie mit einem Waldpädagogen unterwegs und haben im Forst gekocht und geschnitzt, es gab ein Herbstfest und eine Milchparty. „Alles Erlebnisse, die der reguläre Lehrplan nicht bieten kann“, findet sie.

Ein Xylophon aus Flöten

Ein Schwerpunkt in Hartmut Reuters Wirken sind Leiern. Zwei Exemplare hatte er mitgebracht, eine große Standleier und eine kleinere für den Fußboden, wobei jedes Kind selbst einmal über die Saiten streichen durfte. Welche Töne sie dem Instrument entlocken konnten, sorgte für die ersten Aha-Effekte. „Ich bin der Meinung, dass niemand bei Klängen und Musik etwas Bestimmtes empfinden oder erleben muss“, sagt Hartmut Reuter. „Der Klangbus ist insofern der Omnibus für die persönliche Klangwahrnehmung.“

Als weiteres Objekt zeigte er – scheinbar – ein Xylophon, dessen Klangstäbe sich bei genauerem Hinsehen allerdings als separate, herausnehmbare Flöten aus Birnen- und Eichenholz entpuppen. Beim ebenfalls selbstgebauten Klangbaum bilden Metallröhrchen an Fäden, eingesponnen in einem aufrecht stehenden Ast, die Klangquelle. „Die Arbeit im Kopf, was genau eine bestimmte Sache wirklich ist und was man damit alles machen kann, ist ganz wichtig“, weiß der frühere Musiklehrer, der 18 Jahre im Schuldienst stand.

Dass aber ebenso Klanghölzer oder Kieselsteine und die eigene Hand Klänge ergeben können, erst recht in der Gruppe, demonstriert Reuter in kleinen Sitzkreisen. Es ratscht, reibt, klackert und klirrt.

Sturmböen im Klassenzimmer

Gemeinsames Musizieren stand auch mit den beiden Teilen des „Eisenorchesters“ auf dem Programm. Während das eine in seiner parallelen Anordnung von länglichen, dünnen Eisenplatten wiederum einem Xylophon gleicht, besteht der Gegenpart aus einer gedengelten Eisenplatte in Fünfeckform an Schnüren. Mit filzbespannten Klöppeln werden die Eisenteile angeschlagen, im Zusammenspiel ergibt sich die Musik.

Hartmut Reuter schlägt die Eisenplatte an und hält sie einem Mädchen direkt ans Ohr. „Hast du etwas gespürt?“, fragt er. „Ja, so ein Brummen“, kommt zurück. Auch die Phänomene Resonanz und Schwingung vermittelt der Dozent so ganz praktisch. „Es ist faszinierend, welche unterschiedlichen Zugänge die Kinder zur Welt der Klänge finden“, hat er beobachtet. Staunen sei hier einer der wichtigsten Aspekte.

Klangmobiles aus Nägeln und Muschelschalen kommen da ebenso vor, wie Glühbirnen und allerlei Haushaltsgefäße. Zum eindeutigen Höhepunkt geriet aber das Schwirrholz: Ein linealähnliches Holzbrettchen wird an einer rund anderthalb Meter langen Schnur um den eigenen Körper durch die Luft gewirbelt und macht dank des Luftwiderstands unterschiedlich laute Geräusche. Abhängig von Wirbeltechnik und Winkel kann da schon der akustische Eindruck eines kräftigen Sturms im Klassenraum entstehen. Die Vorrichtung war bereits in der Urzeit als kultisch-rituelles Instrument bekannt.

Mit den Worten „Auf Wiedersehen – aber vor allem auf Wiederhören“ verabschiedete sich Hartmut Reuter von seinen Zuhörern.