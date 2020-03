Probstzellaer Straße in Gräfenthal ab April Baustelle.

Auf Empfehlung der Kommunalaufsicht kam der Gräfenthaler Stadtrat Montagabend zusammen, um kurzfristig die weitere Sanierung der Probstzellaer Straße anzustoßen. Ab 1. April soll der Abschnitt vom Beginn der Straße auf Höhe der Regelschule/Einmündung Alte Straße bis zum stadtseitigen Beginn des Sportplatzes saniert werden. 2019 kam bereits der Abschnitt Richtung Zopten dran. Rund 1,6 Millionen Euro soll die Maßnahme nach jetzigem Stand kosten, wobei die Stadt dann knapp 540.000 Euro Eigenanteil zu leisten hätte. Dieser berechnet sich prozentual nach den Gesamtkosten, und die seien häufigen und starken Schwankungen unterworfen, so Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos). Im November bekam die Stadt dafür bereits nach damaligem Stand 145.000 Euro Bedarfszuweisung. „Ich rechne allerdings sehr damit, dass das Land für eventuelle Differenzen aufkommt“, so Wehr. Eine rechtliche Verpflichtung gebe es jedoch nicht.

Freibad soll wieder förderfähig werden

„Die Maßnahme ist im Landeswegeverkehrsplan vorgesehen“, so Wehr weiter. Das wirtschaftlichste Angebot gab die Strabag AG in Rudolstadt ab. Für Erstaunen im Gremium sorgte die lange Bauzeit. Bis Ende Oktober 2021 soll gewerkelt werden. In diesem Jahr würden insbesondere die maroden Stützmauern zum Gebersbach erneuert, kommendes Jahr dann die Straße selbst. „Der erste Abschnitt ging schneller!“, fand Sven Kuschminder (FFW/BI) verwundert. Dennoch gab die Versammlung den Zuschlag einstimmig. Die gute Nachricht: „Wir werden voraussichtlich ohne Vollsperrung auskommen“, verkündete Wehr.

Breiten Raum nahm auch das Freibad ein. Ratsherr Thomas Wegschö (CDU) plädiert dafür, dass die Sportstätte in dem 2005 vom Kreistag beschlossenen Bäderplan wieder als förderfähig klassifiziert wird - damals galt sie es nicht. Diesem Appell folgen Stadt- und VG-Verwaltung ausdrücklich. „Wir haben das Problem schon angesprochen, sind dran und bereiten derzeit eine Stellungnahme vor“, so VG-Vorsitzender Robert Heerwagen. Als Gründe führen sie die große Beliebtheit mit sehr guten Besucherzahlen, den rührigen Förderverein und Sanierungsbedarf an. Wehr will das Thema zudem in den Kreistag tragen.

Am Samstag, den 28. März, findet der zweite Gräfenthaler Frühjahrsputz statt. „Alle sind aufgefordert und eingeladen, mitzumachen“, so Wehr.