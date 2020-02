Probstzellas Floriansjünger bauen ihre Jugendarbeit aus

Andreas Nepold hat zum 1. Februar sein Amt als neuer Ortsbrandmeister von Probstzella angetreten. Der 33-Jährige stammt aus Marktgölitz, lebt jetzt in Zopten und trat bereits 1995 achtjährig in die Feuerwehr ein. Nepold löst Olaf Müller ab, der Wehrführer im Kernort Probstzella bleibt.

Anlässlich der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde Nepold von Bürgermeister Sven Mechtold (SPD) im Amt begrüßt. Nun betreut der Feuerwehrmann alle Ortsteilwehren, kümmert sich um das Organisatorische und die Ausbildung.

Dafür war 2019 viel Raum. „Wir hatten nur zehn Einsätze, es war sehr ruhig. In den Vorjahren waren wir immer deutlich zweistellig“, sagt er. Die freie Zeit wurde in das theoretische und praktische Lernen investiert. Größter Einsatz sei der Wohnungsbrand Ende November in Marktgölitz gewesen. Da habe sich gezeigt, dass das Zusammenspiel der Dorfwehren klappt. Die meisten Ortsteile besitzen noch eine, ihre Existenz ist gesichert, sagt Andreas Nepold – „solange es genügend Kameraden gibt“. Ein Vorteil: „Wir haben viele Schichtarbeiter in der Gemeinde, da ist die Verfügbarkeit gut verteilt“. Nepold selbst ist Außendiensttechniker. Doch nicht nur sein Arbeitgeber ist verständnisvoll: „Ich bin sehr dankbar, dass mir meine Frau den Rücken frei hält“.

Feuerwehr Probstzella wirbt im Internet um Nachwuchs

Um die Nachwuchsfrage zu sichern, soll die Jugendarbeit ausgebaut werden. Die beiden Jugendwehren in Probstzella und Unterloquitz/Ansbach wollen mit Handzetteln für einen Dienst an der Spritze begeistern, auch in den sozialen Netzwerken wird emsig die Werbetrommel gerührt.

18 junge Kameraden zwischen sechs und 16 Jahren zählt Nepold aktuell. „Das ist schon gut, aber mehr geht natürlich immer. Wir freuen uns jederzeit über neue Gesichter“. Und sehr gerne auch junge Gesichter, denn der Altersschnitt bei den derzeit 173 Aktiven liegt bei rund 43 Jahren. „Angesichts der allgemeinen Demografie kann man sich denken, dass in den kommenden Jahren viele Kameraden ausscheiden werden.“

Materiell sei die persönliche Schutzausrüstung ein großes Thema. Hier sind in diesem Jahr Ersatzbeschaffungen geplant. Voraussichtlich im Herbst 2021 rollt dann ein fabrikneues Einsatzfahrzeug HLF 10 ein, ausstaffiert mit Schere, Spreizer und neuen Atemschutzgeräten. Dazu hat der Gemeinderat jetzt die Ausschreibung auf den Weg gebracht.