Programm für Europafest 2022 in Saalfeld steht

Saalfeld. Bürgermeister und Staatskanzlei stellten jetzt den Plan für kommenden Samstag, 30. April, vor. Ein aktuelles Thema ist der Ukrainekrieg.

Die Thüringer Staatskanzlei richtet ihr jährliches Europafest dieses Jahr in Saalfeld aus: Nächsten Samstag, den 30. April, steht auf dem Markt alles im Zeichen der EU. Im Pressegespräch am Freitag stellten Bürgermeister Steffen Kania (CDU) und Andreas Spieß vom Europäischen Informationszentrum der Staatskanzlei das detaillierte Programm vor.

Demnach gibt es den ganzen Tag über ein volles Programm, dazu Infostände, Gesprächsrunden, Mitmachaktionen und Kulturelles lokaler und überregionaler Akteure. Bis 2017 fand das Fest immer in Erfurt statt, seitdem in jährlich wechselnden Städten. „Wir hatten uns schon 2019 erfolgreich für die Ausrichtung 2020 beworben, aber durch die Pandemie gab es Verschiebungen“, erklärte Kania im Rathaus. „Seit rund zwei Monaten waren wir jetzt wieder in der Planung“, sagt er.

Ukrainekrieg wird Thema sein

Die nimmt aktuellen Bezug auf den Ukrainekrieg, so geht es um Thüringer Hilfen für das osteuropäische Land und Auswirkungen des russischen Überfalls auf die EU-Politik. Der Europabezug werde gleichsam kulinarisch und kulturell hergestellt, so unterhält das Hallenser Musikduo Salon Pernod unter anderem mit Chansons. Für den Einstieg ab 9.15 Uhr sorgen mit der Schalmeienkapelle Kamsdorf, Stadtgarde, Sängerknaben und den Saalfelder Vocalisten hiesige Gruppen. Auch mit dabei: Die Tanzabteilung des 1. SSV Saalfeld und das Trio Firlefanz.

„Wir wollen zeigen, dass Europa alle angeht und den Zusammenhalt innerhalb der europäischen Familie stärken“, beschreibt Andreas Spieß das Anliegen der Reihe. Neben dem Europäischen Jahr der Jugend 2022 sei ein Schwerpunkt deshalb, wie sich die EU auf regionaler Ebene auswirke, etwa in Förderprogrammen wie Leader oder Austauschmöglichkeiten für junge Menschen. Zu letzterem wird beispielhaft Malergesellin Anna Hercher über ihr Praktikum in Rumänien sprechen.

Fürs Fest gilt die große Marktsperrung, der Stadt entstehen durch die Ausrichtung keine Kosten. Ganztägig sorgen der THW Ortsverband und die Jugendfeuerwehr Saalfeld vorm Behördenhaus Hirsch für Kinderbespaßung. Den Abschluss bildet eine „musikalische Reise durch Europa“ des Polizeiorchesters Thüringen am Abend.