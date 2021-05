Neue Holzmöbel und diese selbstgebaute Matschküche werden am Kindertag in Gorndorf eingeweiht.

Projekt Naturgarten in Gorndorf geplant

Saalfeld/Gorndorf. Stefanie Staude hat schon eine Matschküche, Hochbeete, Stühle und Tische beisammen.

Die Gorndorferin Stefanie Staude hat gerade auch im vergangenen halben Jahr immer wieder mit außergewöhnlichen Aktionen vor allem Kindern einen Lichtblick geschenkt. Jetzt hat sie ein neues Projekt in Arbeit, das sogar noch viel langfristiger immer wieder neu belebt werden soll: „Am Weirabach in Gorndorf werden wir eine Matschküche, Hochbeete und Stühle, Tische und eine tolle Bank für die Eltern einweihen“, erzählt sie.

Schon länger war sie für alle Puzzleteile unterwegs. „Die Europaletten hat mir die Samag gespendet, die durch die Zeitungsartikel schon wussten, wer ich bin“, sagt sie lachend. „,Der kann man vertrauen’, sagten sie.“ Auch Freunde und andere Privatspender haben die Aktion mit Material unterstützt: Freunde,

Stefanie Staude Foto: Dominique Lattich

die im Forst unterwegs sind, Menschen, die viele Pflanzen haben, oder auch die Stadt Saalfeld, die das Hochbeet mit Erde auffüllen will. „Ich hoffe, alles wird rechtzeitig fertig.“

Perspektivisch soll noch viel mehr daraus entstehen. Sie kann sich vorstellen, dass dem jetzigen Projekt Naturgarten eine Bastelwerkstatt angeschlossen werden könnte. Gespräche mit möglichen Partnern laufen bereits.

„Ich denke, in dieser Zeit ist das Hauptproblem vieler Menschen die Motivation“, erzählt sie. „Ja, es gibt die Situation gerade, aber es gibt auch noch Kinder und die wollen trotz allem ein normales Leben.“ Deswegen kämpfe sie immer weiter. „Die Welt wäre nicht so weit, wie sie heute ist, wenn nicht immer mal jemand ein paar Schritte nach vorn gemacht hätte.“ Manchmal brauche es auch nur jemanden, der andere Menschen mitreißen könne.

Im Dezember war sie als Weihnachtsmann in den Straßen Gorndorfs unterwegs, in der Zeit um Ostern schmückte sie ihre Hecke mit hunderten von bunt bemalten Ostereiern und stellte ausgeblasene Eierschalen samt Stiften öffentlich zugänglich bereit, damit auch andere Kinder Ostereier bemalen können. Und jüngst verteilte sie mit ihren Kindern Wandersteine mit motivierenden Worten.

Am 1. Juni um 16 Uhr soll an der Weira in Gorndorf der Naturgarten eingeweiht werden.