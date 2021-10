Projekttag für Schmiedefelder Viertklässler

Schmiedefeld. Die Mädchen und Jungen haben das Solarmodell „E-Biker“ gebaut. Erfahren haben sie auch viel über den Einsatz der 3D-Drucktechnik.

Einen Projekttag mit dem Solardorf Kettmannshausen hatten kürzlich die Viertklässler der Grundschule Schmiedefeld. Die Kinder durften das Solarmodell „E-Biker“ bauen. Eifrig wurden die Bauteile mit dem Tablet entsprechend der digitalen Montageanleitung gesucht und das Modell entstand. Die Montage und das Experiment bereitete den Kindern viel Spaß. Weiterhin erfuhren sie viel über den Einsatz der 3D-Drucktechnik in der Medizin, dem Bauwesen und in anderen Bereichen und durften sich anschließend im Konstruieren eines Hauses mit einem speziellen Programm am Tablet ausprobieren, teilt die Schule mit.