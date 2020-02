Kneiper Frank Kotzschmar hält mit seinem Koch Volker Scholkowski das „Champ" seit 20 Jahre am Laufen.

Saalfeld. Auf ein Bier bei Kotsche: Das „Champ“ in Saalfeld feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Das Publikum bestimmt das Angebot.

Prost: Das Saalfelder „Champ“ wird 20

Hinter der dicken Tür ist lautes Gelächter. Ein Schlag auf den Tisch, danach ein kleiner Triumphbrüller, daneben verärgertes Raunen. Gemütlich geht die Skatrunde nach einem kurzen Schulterzucken weiter. Kotsche bringt noch ein Bier. An drei großen Tischen wird an diesem Abend in der Saalfelder Gaststätte „Champ“ Skat gespielt. „Zufall“, sagt Betreiber Frank Kotzschmar, der von allen nur Kotsche genannt wird. Seine Stammtische kennt er gut. Kein Wunder, denn im November werden es 20 Jahre „Champ“. Gastronom ist Kotsche bereits seit 1981.

Das Geschäft läuft nach wie vor. „Ich passe das Angebot dem Publikum an“, sagt der Wirt. Biere aus aller Welt und eine breite Auswahl an Whiskysorten beispielsweise. „Eine Mischung aus Pub und Allerweltskneipe, sozusagen.“ Essen geht über die Theke, zwei Mal Steak au four mit Pommes. Das Gericht reiht sich auf der Karte irgendwo zwischen Currywurst und Chickenwings ein. Sein Koch Volker Scholkowski, er wird nur „Scholle“ genannt, hält ihm seit 20 Jahren die Treue. Neben der Küche ist die Holzschnitzerei seine Leidenschaft. „Morgens Schnitzen, abends Schnitzel“, sagt Kotsche. „Ich hab Sky“, wirbt Kotsche Während Kotsche die Teller wegbringt, kommen neue Gäste herein und nehmen neben dem Billardtisch platz. Die Kugeln werden zurechtgelegt, während die Getränke schon auf dem Weg sind. Der Billardtisch wird immer gern genutzt, ebenso wie das TV-Angebot. „Ich hab Sky“, wirbt Kotsche. Egal, ob die Leute Wintersport, Olympia oder Welt- und Europameisterschaften im Fußball sehen wollen: „Das geht alles.“ Trotz des Fernsehprogramms bleibt der Charakter des Ladens rustikal. Überall teilen dunkle Holzbalken einige Sitzbereiche voneinander ab, Stufen lockern den Raum auf, gemütliche Musik läuft im Hintergrund. „Ich bin froh, dass es so gut läuft“, sagt Kotsche. Dennoch sei das Kneipenleben nicht so leicht. Bis auf die Hofmusiknacht und das Bierfest macht er kaum noch etwas nebenbei. Der Aufwand, gerade aus behördlicher Sicht, werde immer größer. Und mit fast 60 Jahren könne man langsam mal einen Gang zurückschalten. 20 Jahre „Champ“ werden dennoch gefeiert. Die Zeitung will noch ein Foto. „Moment, ich hole Scholle. Er muss mit auf das Bild.“