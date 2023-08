Prostata: Es ist eigentlich nur ein Anruf - eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Henry Trefz über Schweinehunde und ihr Bündnis mit den inneren Schatten

Hier kommt nun ein heikles Thema. Darum ein heiterer Einstieg: Mal ehrlich, Männer, was haben wir doch für einen ganz natürlichen Vorteil: Während Frauen, wann immer sie ein Bedürfnis haben, dafür das brauchen, was man früher Anstalt nannte, nämlich eine Toilette, kann sich unsereins doch ganz diskret hintern Busch … „Themawechsel!“ - denkt jetzt die Mehrheit, doch heute werde ich nicht damit dienen. Alles, was die Medizin mit Urologie zum Glück etwas verdrängbar umschreibt, und was in Wahrheit, Prostata-Leiden, Blasen-Steine und Inkontinenz (nebst Schlimmerem) heißt, wollen wir schön unterm Tisch belassen.

Dass schon im Alter von 45 die erste Tast-Untersuchung der Prostata empfohlen wird, lachen wir uns gern in mittelklassigen Komödien als Luxusproblemchen aus dem Bewusstsein.

Und ja, auch die diesbezüglich modern Denkenden unter uns können dem Fluchtreflex einen gewissen Charme nicht absprechen, wonach man gefälligst keine Frage stellt, auf die die Antwort nicht nur ein gewisses „Problemchen“, sondern eine sehr ernsthafte Bedrohung sein könnte.

Insoweit sind zwar alle die zu verstehen, die bei einem urologischen Informationsanlass im Krankenhaus plötzlich doch dringend die Garage aufzuräumen hatten. Doch sei die Botschaft übermittelt, die moderne Medizin zum Glück enthält: Die Entwicklung macht heute sehr vieles deutlich weniger unangenehm und schmerzhaft, als es früher war.

Eine Handvoll Mut für die Terminvereinbarung braucht es aber immer noch. Aber davon, liebe Männer, haben wir doch im Überfluss, oder?