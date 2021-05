Das Gelände der Thüringen-Kliniken in Saalfeld aus der Vogelperspektive. Sukzessive ist das Haus erweitert worden, zuletzt um die neue Psychiatrie (als Anbau rechts).

Psychiatrie in Saalfeld ist zurück im Normalbetrieb

Saalfeld Ärzte im "Zentrum für seelische Gesundheit" stellen keine Zunahme der Zahl schwerer seelischer Erkrankungen fest

Das Zentrum für Seelische Gesundheit an den Thüringen-Kliniken nimmt ohne Einschränkungen wieder Patienten auf. Das geht aus einer Mitteilung des kommunalen Krankenhauses hervor. Durch ein rigoroses Testsystem habe es in den vergangenen Wochen keinen positiven Corona-Fall im Zentrum gegeben. „Das bedeutet Sicherheit für die uns anvertrauten Patienten, aber natürlich auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Chefarzt Thomas Sobanski. Dennoch hätten viele Patienten Angst, sich im stationären Alltag mit dem Coronavirus zu infizieren. Dazu komme auch die Zurückhaltung der Einweiser.

Zur aktuellen Situation erklärte Sobanski: „Menschen verlieren durch den Lockdown ihre Perspektive, einige sind gezwungen, sich Tag und Nacht zu Hause aufzuhalten. Dadurch geraten sie in einen Zustand des Verlusts jeglicher Initiative. Selbst der Gang zum Arzt wird für diese Personen zu einer unüberwindbaren Hürde.“ Deshalb appellieren die Psychiater der Thüringen-Kliniken: „Wenn Sie Angehörige haben, denen es schlecht geht, begleiten Sie sie bitte zum Arzt oder melden sie sich direkt bei uns in der Klinik.“

Der Chefarzt erwartet durch die Pandemie einen Anstieg leichterer Erkrankungen, wie Anpassungssstörungen und reaktiver seelischer Erkrankungen. Die Zahl schwerer seelischer Erkrankungen bleibe gleich. Allerdings würden derzeit verlässliche Forschungsergebnisse fehlen. Hinzu komme, dass derzeit Patienten nicht nur die stationäre Betreuung, sondern auch ambulante Strukturen meiden würden. red