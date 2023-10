Annett Zemitzsch (links) und Silke Erdmann am Stand der Selbsthilfegruppen in der Saalfelder Fußgängerzone anlässlich des "Welttages der Seelischen Gesundheit" am Dienstag.

Psychische Probleme in Saalfeld in den Fokus gerückt

Saalfeld Thüringen-Kliniken und Gesundheitsamt sind zum „Welttag für Seelische Gesundheit“ in der Fußgängerzone präsent

Es ist ein sensibles Thema, ohne jeden Zweifel. Weshalb die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und der Thüringen-Kliniken, die zum „Welttag für Seelische Gesundheit“ am Dienstag in der Blankenburger Straße in Saalfeld Präsenz zeigten, auch übertriebenen Erwartungen an die Resonanz hatten. Wer möchte schon in der Fußgängerzone mit fremden Menschen über seine psychischen Probleme reden. Eher gilt dann der Grundsatz: Ich frage für einen Freund.

"Wir sehen unsere Aufgabe heute auch eher darin, zu vermitteln und Kontakte herzustellen", sagte Carolin Herzog, Psychiatriekoordinatorin des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Gesundheitsamt, der erstmalig am Stand vertreten war, wo umfassende Informationsmaterialien zu psychischen Beschwerden und Krankheiten, zu Möglichkeiten der Selbsthilfe und zum Bündnis gegen Depression im Landkreis zu finden war.

Leiterin der Selbsthilfegruppe Depression vor Ort

Von 14 bis 16 Uhr als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung standen auch Annett Zemitzsch und Silke Erdmann. Erstere gehört zur Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen des Gesundheitsamtes Saalfeld-Rudolstadt und ist bemüht, das Leben in den Gruppen nach den schwierigen Jahren der Pandemie wieder anzukurbeln. Für einen Überblick gibt es - als Zeitschrift für Selbsthilfe - die "Brücke", ein Heft, in dem sich die einzelnen Gruppen vorstellen.

Silke Erdmann leitet seit Jahren die Selbsthilfegruppe Depression im Landkreis und ist Mitglied im Bündnis gegen Depressionen Saalfeld-Rudolstadt. Ihre Mission: Aufklären. "Depression ist eine psychische Störung, die von anhaltender Traurigkeit, gedrückter Stimmung, Interessenverlust, Energiemangel und negativen Gedanken begleitet wird". Wer darunter leidet, kann sich gerne an die Kontaktstelle im Landratsamt wenden unter Telefon 03671 823571.

Weitere Angebote der Thüringen-Kliniken in Saalfeld

Wie auch im vergangenen Jahr werden die Thüringen-Kliniken zum Ende des Jahres weitere Angebote zum Thema psychische Gesundheit anbieten. Zunächst ist am Sonnabend, dem 11. November, ab 14 Uhr wieder ein Samstagsgespräch vom Bündnis gegen Depression des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt in der Thüringen-Klinik Saalfeld geplant.

Am Mittwoch, dem 29. November, laden die Thüringen-Kliniken in Saalfeld von 8.30 bis 15 Uhr zum 11. Aktionstag gegen Depression ein. Ergänzend dazu findet ab 17 Uhr an diesem Tag das Expertenforum statt, wo sich beispielsweise Ärzte und Psychologen zum Thema Depression austauschen können.