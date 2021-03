Quarantänefälle gibt es an zwei Schulen und einem Kindergarten im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Quarantänefälle an zwei Schulen in Saalfeld-Rudolstadt

Nach der Öffnung am Montag voriger Woche gibt es an zwei Schulen und einem Kindergarten im Landkreis bereits wieder bestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus, die Quarantäneanordnungen zur Folge haben.

Laut Thüringer Bildungsministerium betrifft dies die Grundschule Kaulsdorf, wo eine Person noch bis Donnerstag in Quarantäne ist, die Fröbel-Gemeinschaftsschule in Rudolstadt (eine Person, noch bis Dienstag) und den Kindergarten „Feste Burg Rudolstadt (mehrere Personen in Quarantäne bis voraussichtlich Freitag).