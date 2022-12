„Querdenker“ sind gute Kunden bei Saalfelder Windrad-Firma

„Bis maximal zehn Kilowatt“: Karsten Treffurth (li.) und sein Mitarbeiter Michael Hartung betreiben die Firma „Aerocatcher“ in Saalfeld. Sie bieten Kleinwindkraftanlagen und auch „Generator-Bikes“ an.

Saalfeld. Viele wollen sich auf den „Blackout“ vorbereiten. Stromerzeugende Anlagen von „Aerocatcher“ stehen an Autobahnen, Hochschulen und in Kleingärten.

Karsten Treffurth hat sicher nicht das Ego eines Elon Musk. Er ist eher der ruhige und sachliche Mann, aber eben auch ein Tüftler. Und wenn die sachliche Analyse nun einmal zu keinem anderen Schluss kommen kann, dann sagt auch er, in aller Bescheidenheit: „Wir waren unserer Zeit weit voraus.“

Was wird immer gebraucht? „Energie wird immer gebraucht.“

Und in der Tat: Kaum zu glauben, dass die Firma des 61-jährigen Saalfelders schon zwei Jahrzehnte lang existiert. Karsten Treffurth baut und vertreibt zusammen mit seinem Mitarbeiter Michael Hartung Kleinwindkraft-Anlagen. Seine Geschäftsidee leitete er einst von der Frage ab, was der Mensch wohl immer brauchen werde? Treffurths Antwort darauf lautet: „Energie wird immer gebraucht.“

Schon 2003 gewann Treffurth den 6. Thüringer Businessplan-Wettbewerb - und erhielt dennoch keine Förderung. Damals sei die Politik in Thüringen noch generell gegen jede „Verspargelung“ der Landschaft gewesen, ohne dass dabei ein Unterschied gemacht wurde zwischen großen Windkrafträdern und dem, was er und sein Mitarbeiter anbieten: Kleine Anlagen, maximal zehn Kilowatt, maximal zehn bis 15 Meter hoch.

Heute indes ist dezentrale Energieerzeugung in aller Munde und das Auftragsbuch von „Aerocatcher“ ist voll. Hartung sagt lachend, er wisse gar nicht, wann er Urlaub machen solle. Es sei nicht unbedingt die Politik, die für ein produktives Umfeld sorge. Treffurth gibt den großen Lobbyverbänden die Schuld dafür, dass die Energiewende hin zu Wind- und Solarstrom nur schleppend vorangehe. „Wir bestimmen das Tempo“, dass sei die Devise dieser Lobbyisten.

Im Falle eines Stromausfalls: Mit dem „Generator-Bike“ das Handy aufladen

Skurrilerweise werden viele Kunden von „Aerocatcher“ nicht oder nicht allein von der Notwendigkeit nachhaltiger Energie-Erzeugung motiviert - sondern von der Idee, sich energetisch unabhängig zu machen vom Staat. Hartung spricht es aus: Insbesondere „Querdenker“ vertrauten dem Staat nicht mehr. „Das sind unsere Kunden gerade“, sagt der 36-Jährige. So bauen Treffurth und Hartung auch „Generator-Bikes“, mit dem Radsport-begeisterte Menschen mit kräftigem Pedalen-Tritt etwa einen Akku aufladen können, an dem sich wiederum beispielsweise ein Handy aufladen lässt. Die Kunden wollten vorbereitet sein auf einen „Blackout“, auf einen großen Stromausfall. Viele Aerocatcher-Produkte seien wie „ein Lego-Bausatz für den erwachsenen Mann“.

Dem Firmengründer zufolge hat sich dieser Trend zur energetischen Autarkie schon nach dem Reaktorunfall von Fukushima gezeigt: Die Zugriffszahlen auf die Internetseite von „Aerocatcher“ habe sich auf einen Schlag verzehnfacht. Das Interesse sei „explodiert wie eine Bombe“, sagt Karsten Treffurth. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine verdreifachten sich die Zugriffszahlen. Indes: „Nach dem Gaspreisdeckel brechen Besucher- und Kundenzahlen wieder ein.“

Besonders stolz sind die beiden Tüftler auf diesen Auftrag: Für das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) produzierte die Saalfelder Firma in der Brucknerstraße bislang etwa 100 kombinierte Wind-Solar-Anlagen zur dezentralen Energieversorgung von LED-Schildern an Autobahnen. Auf denen können dann Lkw-Fahrer Hinweise lesen wie etwa „Verkehrskontrolle“ oder „Geschwindigkeit reduzieren“. Der Grund, warum „Aerocatcher“ zum Zuge kam, ist einfach wie evident: Eine Erzeugung des Stroms an Ort und Stelle ist preiswerter als das Verlegen eines Erdkabels für ca. 800 Euro den Meter. Aus dem gleichen Grund - dem Finden einer „Insellösung“ - gehören auch Kleingarten-Besitzer zu den Kunden, berichtet Hartung.

Ein Vorteil: Die klein- und mittelständische Struktur in Saalfeld

Längst ist auch die Wissenschaft auf die kleine Saalfelder Firma aufmerksam geworden. „Aerocatcher“ helfe beim Aufbau von Kleinwindanlagen an Universitäten und Hochschulen, wo die Praxistauglichkeit von Kleinwindanlagen untersucht werde. Die Saalfelder kennen die richtigen Hersteller geeigneter Bauteile in Fernost und können sehr individuell helfen. Dazu trage auch die klein- und mittelständische Struktur in Saalfeld bei: Weil man sich kennt, bauten Elektriker, Tischler oder Maschinenbauer auf Wunsch auch in kleinen Stückzahlen oder sogar einzelne Teile, bei denen große Firmen nur abwinken würden. Treffurth: „Da sind persönliche Verbindungen ausschlaggebend.“