Quittelsdorf: Kein Kirchenkonzert ohne Johann Sebastian Bach

Quittelsdorf. Andreas-Kammerorchester Erfurt unter Leitung von Dietrich Ehrenwerth musizierte in Quittelsdorf

Ein solch beeindruckendes Musikerlebnis hat es in der St.-Wenzels-Kirche von Quittelsdorf wohl noch nie gegeben. Am vergangenen Freitag musizierte hier das Andreas-Kammerorchester Erfurt unter Leitung von Landeskirchenmusikdirektor Dietrich Ehrenwerth mit Werken der Barockkomponisten Jean-Joseph Mouret, Georg Friedrich Händel, Johann Friedrich Fasch und Georg Friedrich Telemann.

Zu Beginn begrüßte Pfarrer Manuel Kaiser alle Anwesenden in der gut besuchten Kirche. Dass die Musiker aus Erfurt auch moderne Kompositionen stilvoll interpretieren können, bewiesen sie mit John Rutters Volkslied-Bearbeitungen, indem die unterschiedlichsten menschlichen Stimmungen überzeugend dem Hörer nahe gebracht wurden.

Sehr gut ausgewählt war das Konzert für Orgel und Orchester F-Dur, op.4, Nr.4 von Händel. Nicht nur weil es als Meisterwerk des Komponisten gilt und in der musikalischen Praxis zu seinen am häufigsten gespielten Orgelkonzerten zählt, sondern weil es in dem großen Kirchenraum sehr stimmungsvoll wirkte. Dabei ist das virtuose Spiel des Organisten Jürgen Härtig besonders zu würdigen. Auch die drei Trompeter konnten im Concerto D-Dur von Telemann noch einmal ihr Können mit solistischen Einsätzen unter Beweis stellen.

Der lang anhaltender Beifall der Konzertbesucher galt den Solisten, dem Streichorchester und dem umsichtigen Dirigenten Dietrich Ehrenwerth, der am Schluss resümierte, dass in einem Kirchenkonzert Bach nicht fehlen dürfte. So gab es als Zugabe „Dona nobis pacem“ aus seiner h- moll Messe. Bleibt zu hoffen, dass diesem großartigen Musikerlebnis bald weitere folgen werden, denn die Kirche in Quittelsdorf, die einst als Mutterkirche für zehn umliegende Dörfer diente, ist auch für größere Konzerte räumlich und vor allem auch akustisch bestens geeignet.