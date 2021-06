Raddiebe hinter Gebüsch entdeckt - Altes Fahrrad als Raubentschädigung

Saalfeld Das sind die Polizeimeldungen aus Saalfeld

Auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, konnten zwei Diebe in der Hannostraße in Saalfeld gestellt werden. Ein Zeuge beobachtete drei auffällige Personen bei einem offensichtlichen Fahrrad-Diebstahl und informierte die Polizei. Bei deren Eintreffen versteckten sich die Verdächtigen in einem Gebüsch.

Die Beamten stellten eine 31-jährige Frau sowie einen 16-Jährigen. Außerdem fanden sie im Gebüsch einen Rucksack mit Werkzeug zum Zerlegen von Fahrrädern und zahlreiche Fahrradteile. Das Fahrrad, an dem die beiden bereits mehrere Teile abgebaut hatten, lehnte an einer Hausmauer. Die Polizisten stellten das Werkzeug sowie die Teile des Rades sicher und fertigten eine Anzeige.

Fahrraddiebe lassen Ersatz zurück

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag entwendeten Unbekannte ein E-Bike sowie ein Mountainbike aus dem Fahrrad-Schuppen auf einem Grundstück in der Beethovenstraße. Die Täter ließen im Gegenzug ein anderes Mountainbike zurück. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der geklauten Bikes nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen