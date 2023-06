Die Bahnhofstraße in Bad Blankenburg führt an der Stadthalle vorbei in Richtung Stadtzentrum. Hier kam es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß auf dem Fußweg.

Radfahrer fährt Frau mit Kind in Bad Blankenburg um

Bad Blankenburg Polizei in Saalfeld sucht Zeugen zu dem Zusammenstoß am Mittwoch in der Bahnhofstraße

Bereits am Mittwoch kam es gegen 16.45 Uhr auf einem Gehweg der Bahnhofstraße in Bad Blankenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen Fußgängern und einem Radfahrer. Das teilte die Saalfelder Polizei am Freitag mit.

Eine 32-Jährige und zwei Kinder (18 Monate und sechs Jahre alt) liefen auf dem Gehweg als ein 67-jähriger Radfahrer von hinten angefahren kam. Der Radfahrer beabsichtigte, an der Frau und den Kindern vorbei zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Frau, welche das kleinere Kind in einer Trage am Körper trug.

Drei Personen stürzen und verletzten sich leicht

Die Frau mit Kind und der Radfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Der Sechsjährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter Telefon 03671-560 zu melden.