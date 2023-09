Radfahrer in Bad Blankenburg volltrunken erwischt

Bad Blankenburg Die Folge war eine Anzeige wegen Volltrunkenheit im Verkehr

Am Freitag Abend, kontrollierte die Polizei in Bad Blankenburg einen Radfahrer, wie aus einer Meldung der Landespolizeiinspektion am Sonntag Morgen hervorgeht. Dabei stellte sich heraus, dass dieser ganz offensichtlich zu tief ins Glas geblickt hatte.

Schon der Atemalkoholtest brachte es auf einen unrühmlichen Wert von 2,12 Promille. Dem 24-Jährigen wurde daraufhin Blut abgenommen. Gegen ihn wurde außerdem Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.