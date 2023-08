Eine Radfahrerin in der Rudolstädter Straße in Bad Blankenburg. Ein paar hundert Meter weiter stadteinwärts wurde in der Bahnhofstraße jetzt ein betrunkener Fahrradfahrer gestoppt.

Radfahrer mit 2,4 Promille in Bad Blankenburg erwischt

Bad Blankenburg Polizei kontrolliert 60-Jährigen um Mitternacht in der Bahnhofstraße - danach geht es ab zur Blutentnahme

Einen betrunkenen Fahrradfahrer zogen Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Saalfeld in der Nacht zum Sonnabend in Bad Blankenburg aus dem Verkehr. Das bestätigte Saalfelds Polizeisprecher Christopher Hertel am Montagfrüh.

Der 60-Jährige wurde um Mitternacht in der Bahnhofstraße angehalten und kontrolliert. Dabei zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von 2,4 Promille an. Wie in solchen Fällen üblich, wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet.

Die Ermittlungen der Polizei laufen unter dem Tatbestand "Trunkenheit im Verkehr".