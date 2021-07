Radfahrerin bei Unfall in Saalfeld verletzt

Saalfeld. Die 26-Jährige wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montagnachmittag kam es laut Polizei zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem PKW in der Bahnhofstraße in Saalfeld. Beide fuhren in der Bahnhofstraße von der Innenstadt kommend in Richtung Bahnhof. Als die 51-jährige Fahrerin beabsichtigte, nach rechts Richtung Hüttenstraße abzubiegen, übersah sie die auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrende, 26-jährige Radfahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde die 26-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

