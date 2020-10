Unbekannte stahlen in Lauscha die Schaufel eines Radladers. (Symbol)

Lauscha. In Lauscha wurde die Schaufel eines Radladers von einer Baustelle entwendet.

Radlader-Schaufel in Lauscha geklaut

Am Wochenende haben Unbekannte in Lauscha die Gabel eines Radladers geklaut. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, sei der Diebstahl zwischen Freitag, 11 Uhr und Dienstag, 12 Uhr passiert.

Die Täter machten sich an einem Radlader auf einer Baustelle am Schotterwerk zu Schaffen. Wie die Unbekannten die schwere Schaufel von dort wegtransportiert haben, ist bisher nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Sonneberg bittet Hinweise zum Diebstahl unter der Tel. 03675-8750 zu melden.

