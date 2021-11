Radmuttern am Auto gelockert - Randalierer auf Party

Goßwitz/ Unterloquitz/ Könitz. Das meldet die Polizei aus Saalfeld und Umgebung.

Am 24. Oktober, während der Kirmes in Goßwitz, lockerten ein oder mehrere Täter die Radmuttern vom linken Vorderrad eines in der Nähe abgestellten Audi, heißt es in einer Polizeimeldung. Der 19-jährige Fahrer habe dann während der Fahrt ein Wackeln und Schlagen der Lenkung bemerkt, sodass er das Fahrzeug ausrollen lies. Noch vor dem Stillstand sei das linke Vorderrad von der Radnabe gerutscht. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Zeugenhinweise an die Polizei Saalfeld.

Randalierer auf Party in Unterloquitz

Mächtig viel Unmut muss ein 18-Jähriger Partygast in Unterloquitz gehabt haben, der unter Alkoholeinfluss mit weiteren Gästen in Streit geriet und eine Frau verletzte, als er sie umstieß. Außerdem beschädigte er ein geparktes Fahrzeug durch dagegenschlagen, heißt es in der Polizeimeldung. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen wurde der 18-Jährige mit vereinten Kräften gefesselt, was ihn jedoch nicht davon abhielt, die eingesetzten Beamten und weitere Personen fortlaufend zu beleidigen. Auch die hinzugerufenen Rettungskräfte griff der Beschuldigte verbal an und schlug auf deren Rettungswagen ein, sodass auch dieser beschädigt wurde. Der Mann wurde unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus nach Saalfeld verbracht, ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, heißt es weiter.

Plötzlich am Straßenrand gehalten

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in Höhe des Stahllagers in Könitz. Am Vormittag des 22. Oktobers fuhr eine Skoda-Fahrerin auf der Bundesstraße 281 aus Saalfeld kommend in Richtung Rockendorf. Unvermittelt sei der vor ihr fahrende, bislang unbekannte Fahrzeugführer, nach rechts an den Fahrbahnrand gefahren, so dass die Skoda-Fahrerin stark abbremsten musste, heißt es in der Polizeimeldung. Ein hinter ihr fahrender Peugeot konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Es wird jene/r Fahrzeugführer/in gesucht, welche am Fahrbahnrand gehalten hatte. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

