Schulfest im Sommer an der Grundschule "Karl Oertel" in Lehesten. Auch hier werden jetzt Radon-Messungen vorgenommen.

Radon-Messungen an weiteren Schulen in Probstzella, Lehesten und Leutenberg

Saalfeld/Rudolstadt Werte in Meuselbach und Katzhütte nicht über dem Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter Raumluft

Das radioaktive Edelgas Radon, das bei größerer Konzentration eine Gefahr für die Gesundheit darstellt, bleibt ein Thema im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Jetzt hat das Landratsamt auch Messungen an den Grundschulen in Probstzella, Lehesten und Leutenberg beauftragt. Diese gehören zwar nicht zum vom Land festgelegten Vorsorgegebiet, "aufgrund der geologisch vergleichbaren Lage wird hier jedoch vorsorglich durch den Schulträger gemessen", heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Die Radonvorsorgegebiete des Freistaates Thüringen wurden im Dezember 2020 festgelegt. Im Landkreis gehören dazu die Stadt Gräfenthal, der Gemeinde Katzhütte sowie die Stadt Schwarzatal. Betreiber einer Betriebsstätte in einem Radonvorsorgegebiet sind verpflichtet, über einen Zeitraum von zwölf Monaten Messungen der Radon-Konzentration durchzuführen. Deshalb wurden zwischen Juni 2021 und Juni 2022 entsprechende Messungen durchgeführt. Für Gräfenthal ergab sich an einer Stelle eine erhöhte Radon-Konzentration, weshalb Sofortmaßnahmen ergriffen wurden. U.a. wurde der Werkraum der Regelschule gesperrt.

Ergänzungsmessungen in Vorsorgegebieten beauftragt

Jetzt liegen die Ergebnisse auch für die bisher ausstehenden Grundschulen in Katzhütte und Meuselbach vor. "Die Werte entsprechen dem zulässigen Referenzwert bzw. liegen darunter", so das Landratsamt. Vorsorglich werde aber eine Ergänzungsmessung über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen an beiden Schulstandorten durchgeführt.

Radon ist ist unsichtbar, geruch- und geschmacklos und entsteht als Zwischenprodukt beim Zerfall von radioaktiven Stoffen im Boden. Die kurzlebigen Zerfallsprodukte des Radons lagern sich an Aerosole an, werden beim Einatmen in der Lunge ausgefiltert und schädigen das empfindliche Lungengewebe. Für die über das Jahr gemittelte Radonaktivitätskonzentration in der Luft von Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen gilt jeweils ein Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter Raumluft.