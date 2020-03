Saalfeld. Das meldet die Polizei am Dienstag aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Räuberischer Diebstahl im Baumarkt – Autofahrer rast in Pferdekoppel

Auf frischer Tat erwischt, hat das Personal eines Baumarktes einen Mann am Montag gegen 16.40 Uhr. Der 25 bis 30 Jahre alte Mann habe einen Akku und ein Ladegerät im Toom-Baumarkt in Saalfeld, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Nachdem der Mann zuerst vom Marktleiter angesprochen und ins Büro gebeten wurde, versuchte er zu fliehen. Auch weitere Versuche ihn festzuhalten, misslangen, er rannte in Richtung Eingang Marktkauf und entkam dort mit einem Fahrrad.

Personenbeschreibung:

ca 25 bis 30 Jahre,

sehr schlank,

ca. 165 cm groß,

bekleidet mit Basecap, blauer Arbeitshose, grauem Oberteil,

trug einen schwarze Rucksack

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Pferde müssen sich durch einen Sprung zur Seite retten

Montagnachmittag beabsichtigte ein 65-Jähriger von der Zufahrt seines Grundstücks rückwärts auf die Ortsverbindungsstraße zwischen Weißen und Weißbach aufzufahren. Nach eigener Aussage verwechselte er allerdings Gas- und Bremspedal und schoß über die Straße auf die gegenüber liegende Koppel und durch den Weidezaun.

Die Pferde konnten sich nach Polizeiangaben nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der Dacia überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Die die Feuerwehr konnte ihn befreien. Leicht verletzt wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert.

Vorläufige Festnahme wegen Drogendelikten

Am vergangenen Wochenende wurde im Rahmen einer Prüfung wegen Ruhestörung starker Cannabisgeruch aus einer Wohnung in Saalfeld wahrgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 20-jährigen Mieters wurden größere Mengen Cannabisprodukte und Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt.

Außerdem wurden mehr als 2000 Euro Bargeld, zwei Feinwaagen, ein Einhandmesser und eine Luftdruckpistole sichergestellt.

Was er mit den drei gestohlenen Verkehrszeichen, die im Keller gefunden wurden, anfangen wollte, bleibt wohl vorerst sein Geheimnis.

Nach einem kurzen Gewahrsam bei der Polizei wurde die vorläufige Festnahme durch Richterbeschluss bestätigt und der Saalfelder noch am Wochenende in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

