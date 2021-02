Raffinierte Giraffe wacht in der Saalfelder Kinderklinik

Radiologie-Chefarzt Erik Lopatta hat in dieser Woche gemeinsam mit Susanne Fischer und Simone Himmelreich das neue Gerät an Chefarzt Robert Kästner und Oberärztin Sigrid Aspöck von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Saalfeld übergeben.

Wer hat Angst vor Giraffen? Noch dazu, wenn es sich um ein ebenso hübsches wie nützliches Exemplar handelt, wie es ab sofort in der Kinder- und Jugendmedizin der Thüringen-Kliniken in Saalfeld zum Einsatz kommt? Niemand, lautet die Antwort von Chefarzt Robert Kästner und Oberärztin Sigrid Aspöck, die mit dem raffinierten Giraffen ihren kleinen Patienten zu Leibe rücken, denn hinter der gelb-braunen Fassade verbirgt sich ein mobiles Röntgengerät.

In dieser Woche haben Radiologie-Chefarzt Erik Lopatta und seinen beiden Medizinisch-Technischen Radiologie-Assistentinnen Susanne Fischer und Simone Himmelreich das neue Gerät an die Neonatologie übergeben. "Damit sind wir in Saalfeld nun vollständig digitalisiert mit Geräten der neuesten Generation", freut sich Klinik-Sprecher Stephan Breidt.

Durch die digitale Direktradiografie gebe es keine Filme oder Speicherfolien mehr. Die Bilder sind am Vorschaumonitor direkt am Gerät verfügbar und ermöglichen damit zum Beispiel direkte Korrekturen von Kathetern oder ähnlichem. Die Bilder können direkt von Station aus versendet oder im Netzwerk gespeichert werden. "Weiterhin ergibt sich mit diesen Geräten eine Dosiseinsparung von Röntgenstrahlen bei gleichzeitig besserer Auflösung und verbessertem Kontrast", so der Klinik-Sprecher.

Das Gerät mit dem Giraffendesign werde hauptsächlich in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin zum Einsatz kommen. Ein weiteres Gerät – allerdings ohne das Dschungelfeeling – wird am Klinikstandort in Rudolstadt erwartet. Auch hier werde noch in diesem Jahr die vollständige digitale Umstellung durch ein neues stationäres Gerät abgeschlossen werden können.