Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ramelow im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu Gast

Ganz am Ende seiner zweiwöchigen Tour durch das Land , am Mittwoch, 29. Juli, wird Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu Gast sein.

Zu den Besuchsstationen an diesem Vormittag gehören der BahnHofladen in Rottenbach, der gerade sein einjähriges Bestehen feierte, das „Haus Bräutigam“ am Schlossberg in Schwarzburg und das Kulturino-Sommercamp in der Quelitzer Straße in Unterweißbach.