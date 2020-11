Randalierer muss in Saalfeld in Haft

Am Freitagabend musste ein 32-Jähriger in Saalfeld durch die Polizei in Unterbindungsgewahrsam genommen werden.

Der Inspektionsdienst wurde gegen 19:00 Uhr informiert, dass eine männliche Person in Gorndorf randaliert. Der Mann, offensichtlich stark alkoholisiert, hatte laut Polizei ein Auto in der Rathenaustraße angehalten und versuchte die Wagentür zu öffnen.

Als dies nicht gelang, trat er gegen das Auto und lief dann weiter in Richtung Lendenstreichstraße. Unterwegs soll er gegen weitere Fahrzeuge getreten haben. In der Lendenstreichstraße fiel der Mann dann auf Grund seiner Alkoholisierung um. Als er hier von den Polizisten gefunden und wieder munter gemacht wurde, wollte er weiter randalieren, was ihm am Ende eine Nacht in der Polizeizelle einbrachte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach seiner Ausnüchterung wurde der Mann wieder entlassen. Die Beamten wurden vor Ort durch mehrere Personen angesprochen, welche einige Fahrzeuge zeigen konnten, gegen die der Mann getreten hatte.

Auch wurde bekannt, dass der Mann im Bereich der Bushaltestelle an der REWE-Kaufhalle zwei Personen attackiert hatte. Die genaue Höhe des Schadens, den der 32-Jährige verursachte, kann noch nicht angegeben werden.

Personen, die Angaben zur Aufklärung der Straftaten machen können werden gebeten, sich unter 03671-560 mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen.

