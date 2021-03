Raubzug im Kulturpalast Unterwellenborn

Unterwellenborn/Leipzig. Thema bei „Kripo live“: Ausstrahlung des Beitrags aus Unterwellenborn am Sonntagabend

Mit den jüngsten Einbrüchen und Diebstählen im vormaligen Kulturpalast von Unterwellenborn befasst sich nun auch die MDR-Fernsehsendung „Kripo live“ in ihrer nächsten Folge am Sonntag, 7. März, 19.50 Uhr. Wie die Redaktion auf Anfrage bestätigte, werde ein etwa fünfeinhalb Minuten langer Beitrag zu den Raubzügen im Palast wohl gleich zu Beginn der Sendung gezeigt. Für den Beitrag hatte ein MDR-Team Anfang Februar einen ganzen Tag in Unterwellenborn gedreht und Interviews mit Bürgermeisterin Andrea Wende sowie mit Torsten Ströher, dem Vorsitzenden des Vereins Kulturpalast, geführt.

Über die letzten zwei Jahre hinweg war es zu immer massiveren und dreisteren Einbrüchen in den ehemaligen Kulturtempel gekommen. So waren Kronleuchter im Kleinen Saal – baugleich mit jenen im ehemaligen Palast der Republik – und im Café von offenbar kunstverständigen Dieben abgeschraubt worden. Bei Raubzügen im Januar und Februar verschwanden mehrere Bühnen-Lichtstrahler, dazu die Diaprojektoren für den Bühnen-Hintergrund, letztere wohl um die 5000 Euro pro Stück bewertet. Etwa 80 Prozent der Bühnen-Lichttechnik sind laut Ströher offenbar über mehrere Nächte hinweg demontiert und abgefahren worden. Jüngste Beute waren 110 schwere Glas-Hohlkörper, gefüllt mit Batteriesäure, als Teil der Notstromanlage im Keller unter dem Haupteingang. Die Notstromanlage sei das Herzstück des Palasts gewesen, betont Ströher. Sie habe bis zu zwei Stunden Energie für das gesamte Gebäude geliefert. Allein der daraus resultierende Schaden belaufe sich auf mindestens 30.000 Euro.