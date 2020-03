Rudolstadt. Frühjahrsauktion im Rudolstädter Kunst-Auktionshaus Wendl: Wer mitbot und was am begehrtesten war.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rauchende Dame ist der Renner im Rudolstädter Auktionshaus

Mit der 96. Frühjahrskunstauktion geht das Kunst-Auktionshaus Wendl straff auf ein großes Jubiläum zu. Inzwischen nimmt der Katalog eine doppelte Größe an. Mehr als 4000 Kunstwerke und Antiquitäten konnten jetzt an drei Tagen in den Räumen der historischen Villa bestaunt und von zahlreichen Interessenten miterlebt werden.

Stücke von hohem Kunstwert bieten Spannung und Überraschungen bei der Versteigerung. So war es auch bei der Katalognummer 3203 mit einem Bildnis einer jungen Dame mit Zigarette des niederländischen Malers Isaac Israels (1865-1935). Seine Bilder gehen oftmals mit fünf- oder sechsstelligen Beträgen weg. Nun stand das Bildnis der Dame mit einem Limit von 9000 Euro zum Verkauf. „Wir hatten 25 Telefonbieter, einige schriftliche Gebote sowie zwei Saalbieter, die aufgrund des Telefonandrangs recht bald aussteigen mussten“, sagte Julia Marie Wendl. Am Ende kam das Gemälde für 120.000 Euro plus Aufgeld für einen Bieter aus den Niederlanden unter den Hammer. Drei Schwerpunkte standen diesmal im Fokus der Auktion Einmal der Nachlass des auf das 15. Jahrhundert zurückgehenden Wasserschlosses Hüffe im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen, die Auflösung des Spielzeugmuseums „Palais Schardt Weimar“ mit einer Hannelore-Henze-Sammlung sowie der Nachlass einer Meissen-Sammlung. Außerdem gab es noch die Wendl-Moderne, wo am Freitag ein Bild für 33.000 Euro den Besitzer wechselte. Ein seltenes Prunkstück war eine monumentale Prunkvase mit Rosenmalerei, Meissner Porzellan. Das sehr seltene Stück mit einer Größe von 98,5 Zentimeter stand für 10.000 Euro zum Verkauf und ging für 42.000 Euro an den Meistbietenden. Beim Spielzeug, überwiegend aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, gab es zahlreiche Puppen und in originalem Stil eingerichtete Puppenstuben. Gerade bei den seltenen Puppen gab es sehr hohe Zuschläge, wie beispielsweise die Puppenstubenpuppe Ulane, ein Offizier aus Biskuitporzellan (17 cm), mit 700 Euro. Aber auch bei den Puppenstuben, ein Jugendstil-Salon mit Gottschalck-Möbeln um 1919, mit Limit 20 Euro, brachte 1500 Euro ein. Wunderschöne Dinge kamen auch von Schloss Hüffe, wie Möbel und Gemälde, Bücher und Schriften von Paracelsus und eine große Bibel aus Luthers Zeiten. Mitbieten über den Livestream Es habe alles prima funktioniert, das Internet war rege dabei, hier gab es viele Klicks über das neue Livebieten, verriet Julia Marie Wendl. Mit der Meissen-Sammlung mit teilweise sehr seltenen Stücken sei man sehr zufrieden. Oftmals wären 200 Prozent geboten worden. Viele Besucher reisen fast jedes Jahr nach Rudolstadt zu Wendls. Seit etwa 20 Jahren kommt das Ehepaar Roth aus Rohna mit Interesse an Möbel und Schmuck, hiervon habe man schon einiges ersteigert. Diesmal kam man zum Umschauen. „Uns gefällt es hier, es ist wunderschön. Es ist ansprechend dargestellt, der Garten im Sommer ist herrlich, sehr familiär – das kommt an“, sagen sie. Aus Burglengenfeld in der Oberpfalz fanden Joachim Tiedemann und Frau den Weg nach Rudolstadt, wiederholt seit vielen Jahren. Man habe schon vier- bis fünfmal hier etwas gekauft, sagte er. Am Samstag gehen sie mit zwei Bildern aus der Auktion nach Hause. „Wir kriegen einen Katalog, dann machen wir Vorbesichtigung und dann findeste irgendein Blödsinn“, sagt er spaßig. Am Vortag hätten sie eine Silbermenage gekauft und am Samstag zwei Bilder. Man kauft nach Schönheit, eben was gefällt. Natürlich gibt es auch zahlreiche Dinge zum kleinen Preis im Auktionshaus. Ein Besuch kostet nichts und ist es allemal wert.