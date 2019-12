Torhaus und Zeughaus von Schloss Schwarzburg in der Bauphase vor der Eröffnung der Fürstlichen Erlebniswelten mit der Waffensammlung der Schwarzburg-Rudolstädter.

Rechnungsprüfer monieren Vorkasse beim Torhaus Schwarzburg

Schwarzburg/Saalfeld. Jahresendfieber ist eine Krankheit, die vor allem in öffentlichen Verwaltungen grassiert, wenn der November schon weit fortgeschritten ist und der Kassenschluss droht. Damit das einmal im Haushalt eingestellte Geld nicht verfällt - und womöglich im nächsten Jahre gekürzt wird -, muss es schnell noch ausgegeben werden. Ein klarer Fall von Jahresendfieber rief jetzt die Rechnungsprüfer auf den Plan. Es geht um den Neubau des Torhauses von Schloss Schwarzburg. Den Auftrag zur Prüfung erteilte Landrat Marko Wolfram (SPD) höchstselbst.

Bauvorhaben mit einem Umfang von 3,3 Millionen Euro

Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2018, so die ehrgeizige Vorgabe, sollten im historischen Zeughaus des Schlosses die „Fürstlichen Erlebniswelten“ als neue Attraktion im Schwarzatal eröffnet werden. Das Torhaus daneben sollte als multifunktionales Gebäude die gesamte technische Infrastruktur beherbergen. Sein Wiederaufbau wurde im Rahmen der Tourismusförderung aus Mitteln der „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ der Thüringer Aufbaubank finanziert. Die Gesamtkosten des Vorhabens Torhaus betrugen rund 3,3 Millionen Euro. 90 Prozent der Kosten wurden gefördert. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt trug mit rund 280.000 Euro zehn Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten übernahm neben den nicht förderfähigen Kosten in Höhe von 515.000 Euro auch die Erschließungskosten. Der Förderverein Schloss Schwarzburg spendete insgesamt 150.000 Euro für die Realisierung.

Bewilligungszeitraum fürFördermittel vorbei

Die Bauherrenschaft oblag dem Landkreis, der im Herbst 2017 mächtig Druck machte. Weil der Bewilligungszeitraum für die Fördermittel am 30. November endete - und wohl auch, weil die damalige Fachbereichsleiterin Bau und Schulen mit der Eröffnung des Museums in den Ruhestand gehen wollte -, forderte man Firmen und Planungsbüros zur Abrechnung der Komplettleistung auf, obwohl diese zum Zeitpunkt der Abrechnung noch nicht beziehungsweise nicht vollständig erbracht war. Die Baurechnungen wurden durch das Planungsbüro geprüft und bestätigt und die Gesamtsumme, abzüglich der üblichen Gewährleistungseinbehalte und der Gemeinkosten, durch die Kämmerei angewiesen. Im Klartext: Die beteiligten Unternehmen erhielten bereits die Kohle, obwohl sie noch gar nicht gearbeitet hatten. Insgesamt in 21 Gewerken wurden Vorauszahlungen festgestellt. Es geht um fast eine Million Euro.

Rechtlich unkorrektes Vorgehen

Derartiges Vorgehen durch eine öffentliche Verwaltung ist natürlich weder vertrags- noch haushaltsrechtlich korrekt, wie das Rechnungsprüfungsamt in seinen Hinweisen an die Verwaltung vermerkt. Das Risiko von Überzahlungen könne nicht ausgeschlossen werden. Stichprobenartig hat man mehrere Gewerke überprüft und kleinere Mängel bei der später erfolgten Abrechnung festgestellt. Beispielsweise fehlen für mehrere Stundenlohnarbeiten die Nachweise. Gemeldet hatten sich vor allem Firmen, die noch Anträge anzumelden hatten. In sieben Gewerken steht die Schlussrechnung bis heute aus. „Die maßgeblich Verantwortlichen für diese Vorgänge haben rechtswidrig gehandelt und sind damit nicht nur ein erhebliches Risiko für den Landkreis, sondern auch gegebenenfalls für sich selbst eingegangen!“ heißt es im Jahresbericht der Rechnungsprüfer. Man habe mit der Prüfung zur Schadensbegrenzung beitragen können.

Landrat blickt lieber nach vorn

Landrat Wolfram sieht die Sache weniger dramatisch und möchte lieber nach vorn blicken. „Das war ein Riesenvorhaben, das wir als Bauherr nebenbei gestemmt haben“, sagt der 45-Jährige. Das Planungsbüro müsse jetzt die fehlenden Abrechnungen vorlegen. Sollte es zu größeren Überzahlungen gekommen sein, werde man die Ansprüche geltend machen. Konsequenzen habe es innerhalb der Verwaltung gegeben. Eine neue Software erleichtert jetzt das Controlling.