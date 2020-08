Rechteckige Betonprofile für den Wiedabach in Engerda

Einen neuen Durchlass, der dem Hochwasserschutz dienen soll, erhält der Wiedabach in Engerda. Statt einer Doppelverrohrung fließt der Bach jetzt unter der Landesstraße durch große Rechteckprofile. Die Fertigteile aus Beton wurden am Dienstag bei Vollsperrung der Straße im Hexengrund mittels eines Kranes eingehoben.

Wenn der Wiedabach in Engerda in der Vergangenheit bei Hochwasser über die Ufer trat, hatten die Anwohner nichts zu lachen. Grundstücke und Gartenflächen nördlich der Ortsstraße, waren im Bereich zwischen Kindergarten und Kulturhaus regelmäßig von den Wassermassen überspült. Auch der Platz, auf dem in diesem Jahr das neue Feuerwehrgerätehaus errichtet wurde, stand gelegentlich unter Wasser. Damit soll jetzt Schluss sein.