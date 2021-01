Regeln aus dem Antiquariat

Porträt Jens Voigt, Lokalreporter in Saalfeld

Um gleich falsche Schlüsse zu vermeiden: Nein, Distanzunterricht ist kein erstrebenswerter Zustand. Nicht nur, weil er die Sinne beschränkt und Individualität einebnet. Schule ist eben auch ein sozialer Raum, Ort von Entdeckung, Diskurs, Zuneigung und Austausch. Selbst der größte Monitor kann den Pausenhof nicht ersetzen.

Gleichwohl wird und muss die Digitalisierung auch an den Schulen einziehen, denn die sollen schließlich fit fürs Leben machen, das spätestens im Beruf ohne Chips und Bytes nicht mehr auskommt. In Thüringen wollte man es gemütlich angehen: ein paar „digitale Projektschulen“ zum Vorzeigen, gut zwei Dutzend mit Anschluss an die Schulcloud, im weiten Jahr vielleicht fünfzig. Dann kam Corona und von null auf hundert der Bedarf nach Fernunterricht möglichst für alle.

Umso antiquierter wirkt so manches Puzzlestück in der Schul-Digitalisierung. Wieso eigentlich soll es Leih-Tablets nur für „bedürftige“ Schüler geben, wenn die Nutzung digitaler Endgeräte künftig quasi zur Schulpflicht gehört? Bei welchen Eurobeträgen endet denn nun die elterliche Mitwirkungspflicht? Und warum müssen Eltern für Lernplattformen zahlen, während sie Lehrbücher auch ohne Bedürftigkeitsnachweis kostenfrei leihen können? Wäre ein von allen Bundesländern beauftragtes Schul-Tablet nicht besser als der jetzige Flickenteppich, der den Eltern und in etlichen Landkreisen auch den Schulen die Modellauswahl überlässt?

Bremen übrigens, nicht eben als Bildungs-Vorreiter bekannt, hat die Tablets bereits vor Weihnachten verteilt – und zwar an alle rund 100.000 Schüler und Lehrer. Den kostenlosen Plattform-Zugang noch dazu. Es geht eben auch anders in Sachen Digitalisierung.