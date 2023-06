Regelschüler aus Bad Blankenburg beschäftigen sich mit Down-Syndrom

Neuntklässler der Regelschule in Bad Blankenburg befassten sich gemeinsam mit Tina Albrecht-Laue (rechts am Plakat) mit dem Down-Syndrom.

Bad Blankenburg. Tina Albrecht-Laue ist Mutter zweier Kinder, einer ihrer Söhne hat das Down-Syndrom. Vor einer Schulklasse in Bad Blankenburg klärt sie darüber auf.

Die kleine Geschichte „Willkommen in Holland“ von Emily Perl Kingsley stimmt Neuntklässler der Bad Blankenburger Regelschule „Geschwister Scholl“ auf ein Thema ein, das sie am Mittwochvormittag begleitet: Down-Syndrom. In der Geschichte wird die Schwangerschaft verglichen mit einer traumhaften Reise nach Italien. Man bereitet sich vor, lernt ein paar Brocken der Sprache, plant bereits, welche Sehenswürdigkeiten man erkunden will und plötzlich heißt es: „Willkommen in Holland.“ Und dort muss man bleiben. „Aber, wenn du dein Leben damit verbringst, dem verlorenen Traum der Reise nach Italien nachzutrauern, wirst du nie frei sein, die speziellen und wundervollen Dinge Hollands genießen zu können.“

Diese Geschichte berührt Tina Albrecht-Laue sehr. Sie ist Gast in der Klasse und erzählt von ihrer ganz persönlichen Holland-Reise. Einer ihrer beiden Söhne, der jüngere, hat Trisomie 21. Drei Tage nach der Geburt des Kindes habe es ihr der Arzt beiläufig gesagt.

„Ich fühlte, wie alle Kraft meinen Körper verließ“, beschreibt sie in einem Bericht auf standlandmama.de. Ähnliche Worte findet sie auch in dem Klassenzimmer. Sorge habe sie vor allem bezüglich Mobbing gehabt – sowohl das Kind selbst, als auch das Geschwisterchen könnte dem ausgesetzt sein. Darum steht sie vor der Schulklasse. „Ihr seid die nächste Generationen, ich habe Hoffnung in euch.“ Sie wünscht sich mehr Akzeptanz, aber vor allem auch mehr Aufklärung und Inklusion.

Gemeinsam tasten sie sich an das Thema Chromosomenanomalie heran und die Schüler teilen ihre Beobachtung, wie Menschen mit Down-Syndrom auf sie wirken. „Die sind immer gut drauf“, sagt eine Schülerin. „Manche haben längere Zungen“, fällt einer Mitschülerin noch ein. Eine andere berichtet, dass in ihrem Ort ein Mensch mit Down-Syndrom lebt. „Sie ist sehr herzlich, aufgeschlossen und freundlich.“ Mandelförmige Augen, eine kleine Nase, kleine Ohren, häufig generell kleiner als andere Menschen. Vieles kennen sie aus dem Biologie-Unterricht. „Philipp hat einen Baustein mehr“, so beschrieb Tina einmal ihrem Sohn, was mit seinem Brüderchen los ist. „Wie bei einem Lego-Haus.“

Sie erzählt von Hilfsmitteln aus dem Alltag, stellt sie vor und berichtet vom Leben der Familie, „es ist alles ganz normal.“ Sie zeigt Bilder aus dem Urlaub, aus dem täglichen Leben, wie sie Eis essen und spielen und jeden Tag voneinander lernen.

Bald wird die Familie nach Hamburg ziehen, aus beruflichen Gründen, wie sie erzählt. Jedoch freuen sie sich auf den Umzug in diese Stadt – aus einem speziellen Grund: Die Bedingungen für ihren Philipp werden dort anders, besser sein. „Hier steht fest, dass er auf eine Förderschule gehen soll.“ Sie wünschen sich aber Inklusion für den lebensfrohen Jungen. Mitgebracht hat die junge Mutter Blumensamen, eine Vielfalt, die auf einer Grünfläche des Schulgeländes verteilt wird. Die Schulklasse selbst hat bunte Luftballons bereitgestellt und Helium – auch die Ballons sollen als Zeichen für Vielfalt über Bad Blankenburg fliegen und daran erinnern, dass ohnehin alle Menschen verschieden sind und einfach akzeptiert werden möchte.