Königsee. Regelschüler aus Königsee rufen zu einem Arbeitseinsatz an der Minigolf-Anlage am Waldsee auf.

Regelschüler in Königsee bitten um Mithilfe

Vier Schülerinnen des Schulprojektes der Regelschule in Königsee rufen die Einwohner dazu auf, sich an einem Arbeitseinsatz zu beteiligen, um die Minigolf-Anlage am Waldsee wieder in Ordnung zu bringen.

Sie bitten darum, mit Gartengerät für Grün- und Astschnitt am Samstag, 4. Juli, ab 10 Uhr im Waldseebad zu erscheinen und hoffen auf viele fleißige Hände.

Auch ohne Gerätschaften könne man helfen, denn es gehe in erster Linie darum, das Unkraut zu zupfen, so Rathaus-Pressesprecherin Anne Baum, die zugleich betont, dass Bürgermeister Marco Waschkowski den Aufruf unterstützt.

Interessierte können sich bei Janika Hartmann unter der Telefonnummer 0176/98 47 10 50 melden.