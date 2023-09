Regelschule Oberweißbach öffnet ihre Türen

Oberweißbach (Stadt Schwarzatal) Am Samstag trafen sich Schülerinnen, Lehrer, Eltern, ehemalige Mitschüler und Lehrer mit Interessenten in großer Vielfalt - die Englisch-Lehrerin berichtet

Alle hatten ihm entgegengefiebert und viel vorbereitet, damit der Tag der offenen Tür als Jahreshöhepunkt seinen Titel auch verdient: Bei optimalen Wetterbedingungen strömten letzten Samstag schon morgens ab 9 Uhr Besucher von jung bis alt über unser Schulgelände und durch die Gänge.

Hier konnte sich alle über Unterrichtsinhalte informieren und in „Kreativstätten“ einfinden. Es waren also nicht nur Augen und Ohren gefragt, sondern auch handwerkliches Geschick.

Im Werkenraum wurde gefeilt, gehämmert, gesägt und ein 3D-Drucker in Aktion bestaunt, in einem anderen Raum konnte man sich mit Kräutern beschäftigen. Mit viel Freude zeigten hier die Lehrer und Schüler die Lehrinhalte des Faches Kräuterkunde, das es so nur an der Oberweißbacher Regelschule mitten im Thüringer Olitätengarten gibt.

Mit neuen Erkenntnissen und selbst gefüllten Duftsäckchen oder Lesezeichen mit Kräutertatoos ging es weiter zu Schall und Rauch in den Chemieraum.

Dort gab es viel ungewöhnliches Licht und regelmäßig einen lauten Knall. Diese Experimente waren etwas für Jung und Alt. Wer noch immer das Experimentieren mochte, der ging gleich weiter in den Physikraum. Auch hier ging es hoch her - Physik zum Anfassen. Hatte man die zweite Etage erreicht, konnte man sich selbst betätigen. Suchsel erstellen, Tassen oder Teelichter dekorieren, Bilder zeichnen oder Schachteln für kleine Geschenke herstellen. Eltern der 8. Klasse gaben hier ihr Bestes, um dem Andrang zum Basteln gerecht werden zu können. Vielen Dank dafür.

Ehemalige nutzen den Tag zum Klassentreffen

Ehemalige Schüler nutzten diesen Tag für Klassentreffen. Sie staunten nicht schlecht über die neuen Räume und die digitalen Tafeln, die von einem Schüler der Klassenstufe 6 vorgeführt wurden. Gestaunt haben viele auch über die Arbeitsmittel, die von Schülern während der Unterrichtszeit hergestellt wurden. Lapbooks, Limesmodelle und visuelle Poesie lockten viele Neugierige.

Im Obergeschoss gab es eine ungewöhnliche Begrüßung. Der Roboter unserer Lego AG wies direkt den Weg zum bunten Treiben der AG-Mitglieder. Es wurde gezeigt, wie der Roboter der Schule entstand, was er leisten kann und voller Stolz wurden auch Preise benannt, die unsere Schüler bei Landesmeisterschaften errungen haben.

So viel Wissen macht hungrig und durstig. Auch daran wurde gedacht. Wer es deftig mochte, konnte unsere 10. Klasse am Bratwurstrost finden, wo sie mit dem Braten kaum nachkamen. Aber auch die `Süßen` kamen auf ihre Kosten, da selbst gebackene Waffeln auf dem Speiseplan standen.

Freude an Schule war gut spürbar

An so einem Tag spürt man die Freude, die grundsätzlich doch noch vorhanden ist, wenn man an Schule denkt. Ehemalige und zukünftige Schülerinnen und Schüler versammeln sich an einem Ort – der zwar verändert und irgendwie neu ist – um sich mit denen auszutauschen, die aktuell dort den Hauptteil ihres Lebens verbringen. Es wird geredet, diskutiert, gesungen und gelacht.

Im Namen aller Gastgeber ist zu sagen: Wir danken allen Beteiligten – vor allem den freiwilligen Helferinnen und Helfern, Schülerinnen und Schülern – sowie allen Gästen, die diesen Tag erneut zu einem Highlight im noch jungen Schuljahr 2023/24 haben werden lassen!