Regen lässt die Pegel der Saale-Nebenflüsse ansteigen

Wassersportler passieren mit einem Kajak das ehemalige Teilewehr der Saale in Saalfeld. Hier ist in den vergangenen Jahren eine gewässerbreite Sohlgleite mit Querriegeln entstanden, die auch schwimmschwachen Fischen den Aufstieg in flussaufwärts gelegene Laichgewässer ermöglichen soll.

Saalfeld/Rudolstadt Ergiebiger Niederschlag vom Dienstag macht sich zunächst in Schwarza, Loquitz und Wisenta bemerkbar

Die ergiebigen Niederschläge, die in der Nacht zum Dienstag in Thüringen eingesetzt haben, ließen die Pegel der Saale-Nebenflüsse am Vormittag sprunghaft ansteigen. Am Messpunkt Katzhütte erhöhte sich der Wasserstand innerhalb weniger Stunden von gut einem Meter auf knapp 1,50 Meter, die Durchflussmenge verfünffachte sich. Auch in Schwarzburg, an der Loquitz in Probstzella, an Wisenta und Orla wurde steigende Pegel gemessen, die aber allesamt noch weit unterhalb des Hochwasser-Meldebeginns waren.

Die Saale selbst, die seit Wochen für diese Jahreszeit gut gefüllt ist, zeigte sich davon unbeeindruckt. An den Messpunkten in Kaulsdorf, Saalfeld-Remschütz und Rudolstadt blieben die Werte zunächst stabil.