Regen: Saalfelder Oldtimer-Treffen war nichts für Cabrios

Beim Oldtimertreffen am Oldtimer-Hotel in Saalfeld dabei: Organisator und Vorsitzender des ORC (Oldtimer und Replica Club Thüringen) Norbert Saalfeld, Kasimir Schurmej, Uwe Vlasak und Björn Julich von der Oldtimer-Garage Weimar (v.li.n.re.)

Etwas enttäuscht blickte Norbert Saalfeld am Sonnabend in den strömenden Regen. Nun mussten schon die 21. Feengrotten Classics wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen. Und nun fällt auch noch dieses kleine Ersatzprogramm, ein Treffen von Freunden und Mitgliedern des Oldtimer und Replica Club Thüringen (ORC) am Oldtimer-Hotel, buchstäblich ins Wasser. Dennoch blitzt bisweilen ein verschmitztes Lächeln im Gesicht des 67-Jährigen auf: Saalfeld hat in diesem Jahr schon Schlimmeres überstanden - eine Corona-Erkrankung.