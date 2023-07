Regionalgeschichte im Fernsehen: „Wir kauften die Katze im Sack“

Probstzella. MDR zeigt Film über „Haus des Volkes“ in Probstzella und seine Retter.

Am 28. Juni 2003 fährt ein Ehepaar aus Probstzella durch Berlin, sie suchen das Rathaus Schöneberg, wo eine Auktion stattfindet. Ihnen sei mulmig mit dem vielen Bargeld in der Tasche, spricht der Mann. Den Lexus-Pkw, den er steuert, gibt es damals noch gar nicht, denn dies ist ein Film. Es geht um das Ehepaar Nagel und einen Jahrhundertpalast, der damals völlig in Vergessenheit geraten ist. Über Jahrzehnte liegt er in der Sperrzone der innerdeutschen Grenze, im Heimatort der Nagels: Ein ungewöhnlicher, wenn nicht in Deutschland sogar einmaliger Bau, der über Probstzella thront – früher ein „Klotz mit Sowjetstern“, wie der Historiker Roman Grafe im Film sagt.

Tanzpalast, Zollstelle und Parteizentrale

„Wir wollten das Haus retten. Die Gemeinde wollte es schon abreißen, die Pläne waren gemacht.“ Vor 20 Jahren aber ersteigern die Nagels aus Probstzella das „Haus des Volkes“, im Prospekt beschrieben als Kulturdenkmal mit einem Theatersaal für 1000 Menschen, mit Gaststätte und Kegelbahn. Der Auktionator sagt: „Wie es steht und liegt.“ Dieter Nagel: „Wir kauften die Katze im Sack. Wir wussten nicht, was wir damit machen.“ Nagels ahnen damals nicht, welche Geschichte sich ihnen erschließen wird: Sie gehen auf eine Reise in ein Jahrhundert, das die Menschen hier bis heute prägt und beschäftigt: Sie tauchen ein in die Geschichte des „Hauses des Volkes“ als Symbol für Gerechtigkeit und Frieden, als Zeugnis der Bauhaus-Bewegung der 1920er Jahre, als das Werk eines sozialen Unternehmers, den Nazis und Sowjetkommunisten gleichermaßen verfolgten, ein Haus, das in der DDR Grenz-Zollstelle und Parteizentrale wird, aber auch Event-Location; Karat und die Puhdys spielten hier – und die Leute schwärmen noch immer vom Karneval, als sie die Büttenreden vom SED-Parteisekretär absegnen lassen mussten.

„Brot und Spiele für die Abgeschnittenen“

20 Jahre nach dem Termin bei den Treuhand-Versteigerern in Berlin, im Mai 2023, erhalten Antje und Dieter Nagel aus den Händen von Ministerpräsident Bodo Ramelow den „Thüringer Verdienstorden“ für besondere Verdienste um das Gemeinwohl. Im „Haus des Volkes“ in Probstzella geben sich heute Bauhaus-Experten aus der ganzen Welt die Klinke in die Hand. Oder Wanderer, die das „Grüne Band“, den ehemaligen Todesstreifen der innerdeutschen Grenze erkunden. Oder die „Druidensteiner“, eine Theatertruppe aus dem Nachbardorf Oberloquitz... Oder Nagels Enkelin, die im Theatersaal fast jeden Tag das Klavierspielen übt. Der Film „Die Palastretter von Probstzella“ erzählt von einer außergewöhnlichen Geschichte – einer Entdeckungsreise voller Wagemut, Unternehmergeist, aber auch Frustration und Risiko.

Der Film von Dirk Schneider läuft am Dienstag, den 18. Juli um 21 Uhr in der MDR-Sendereihe „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ und ist bereits in der MDR-Mediathek abrufbar.