Regionalkost auf dem Markt und auf den Bühnen in Röblitz

Röblitz. Röblitzer Rundling lädt zu Dorftratsch und Rocknacht in drei Höfen

Zur traditionellen Ganztags-Sommerfete lädt der Verein Röblitzer Rundling für den 5. August in den sonst so beschaulichen Ortsteil von Unterwellenborn ein. Den Auftakt bildet der „Unterhaltsame Dorftratsch“, der vom Titel her zwar den früheren „Kaffeeklatsch“ ablöst, inhaltlich aber Kontinuität garantiert – mit guter Musik, einem Trödelmarkt mit Händlern aus der Region sowie Kinderfest mit Ponyreiten, Hüpfburg und Kinderschminken. Offiziell beginnt das Ganze auf dem Dorfplatz am Teich sowie im benachbarten Hof Antemann zwar erst um 14 Uhr, erfahrungsgemäß kommen die ersten Einwohner, Ex-Röblitzer und Gäste bereits am späteren Vormittag zum Tratschen und Feiern zusammen.

Nachdem dieser eher gemütliche Teil gegen 17 Uhr ausläuft, werden anschließend die Bühnen in drei weiteren Höfen hergerichtet, damit um 19 Uhr die ebenso legendäre wie unverwüstliche Röblitzer Rocknacht beginnen kann, wie immer gestaltet von Bands aus der Region. Um 1 Uhr nachts ist nur offiziell Schluss. So spielen die Saalfelder Deutschrocker „Café Royal“ im Hof Hölzer/Rölig in der Langenschader Straße 31 und versprechen neben ihren eigenen Songs von inzwischen zwei Alben auch einen „Special Guest“. Im Hof Czischmich wird die bereits von früheren Röblitzer Auftritten bekannte „Rock Company“ ihr schier endloses Repertoire aus deutscher und englischsprachige Rockgeschichte abrufen und zur Party anfeuern. Im Hof Schlegel, also im einstigen Edelhof, feiern zudem gleich zwei Bands Geburtstag: „Dark Aim“ aus Saalfeld, bevorzugt unterwegs in den Rock-Krachern der 1960er und 1970er Jahre, können auf vier Jahrzehnte Bühnenpräsenz in fast unveränderter Besetzung zurückblicken, die „Octopus Revival Band“ auf nunmehr 15 Jahre – obwohl die Mitglieder im ebenfalls gesetzteren Alter sind, weshalb sie gleichfalls den Songs der Rolling Stones, der Beatles oder von The Who zuneigen, ohne die Moderne mit zum Beispiel den Kings of Leon zu vernachlässigen. „Jeweils eine Stunde immer abwechselnd werden wir spielen“, so Rundling-Mitglied und „Octopus“-Gitarrist Detlef Schlegel, „solange die Kräfte reichen.“ Bis ein Uhr nachts reicht das offizielle Programm – aber Schlegel rechnet schon mal vorab, genug Titel auf die Liste zu setzen, dass es auch bis drei oder vier Uhr gehen kann.