Regionallektüre aus dem Schwarzatal: Bergbahn-Krimi als Liebeserklärung

Wie sieht eine Gebrauchsanweisung für ein Buch aus, die trotzdem eine Rezension sein will? Vielleicht so? Ein Wechsel-Spiel.

Sollte man als Grundvoraussetzung Regionalkrimis mögen?

Das wäre von Vorteil. Einen Krimi kann man natürlich buchstäblich überall spielen lassen, doch wenn er da spielt, wo man in Zweifel nachschauen kann, ob es so ist, wie es im Buch steht, erzeugt das ein Zuhause-Gefühl, eine Identifikationsebene.

Vielschichtig also, das klingt kompliziert?

Ach was! Es bleibt dabei, Julia Bruns’ Bücher wollen keine Kopfschmerzen machen, sondern gute Laune, auch wenn es um Kapitalverbrechen geht.

Ja, richtig, der Klappentext spricht von einem Doppelmord!

Ja, die beiden Frauenleichen, die lebendig eigentlich die Bergbahn rauf und runter bedienen, liegen am Ufer der Trinkwassertalsperre Leibis, was schräge Kriminalisten aus zwielichtigen Motiven zu unlauteren Spekulationen verführt. Gift aus dem Wasserhahn für halb Thüringen, Terror gegen die Bahn … ein Beben geht durch die beschauliche Provinz…

Ach, immer diese Politthriller mit ihren ewig gleichen Szenarien!

Nein, das sind am Ende alles durchsichtige Schutzbehauptungen von Bernsen und Koehlschuetter.

Ach, die beiden Stammfiguren aus Julia Bruns Krimis, die schrägen Erfurter Kriminalisten, haben sich ins Gebirge verirrt, wie kommt’s?

Es gibt da jeweils sehr verschiedene, aber höchstpersönlichen Motivlagen, von denen noch nicht zuviel verraten werden sollte.

Das Schwarzatal und seine Menschen also, eine zerstrittene Bande, was die Politik angeht, aber passt dieses Drama in Literatur?

Also, zum Glück ist Politik komplett außen vor, was jedenfalls ein Vorteil ist. Im Buch gibt Julia Bruns ihrem Affen Zucker, was die Liebe für diese Gegend angeht, für die Landschaft und ihren Liebreiz, für die Kräutertradition, die Urlauber-Hotspots, allen voran die Bergbahn.

Aah, jetzt kommt der Teil, über den sich die Touristiker freuen?

Stimmt schon ein bisschen, aber die Autorin kriegt die Kurve, bevor es zu offensichtlich wird. Aber mit der Sommerfrische-Thema lassen sich schon eine Menge Fremdenführer-Sätze unterbringen. So etwas kann man auch alles in Prospekten oder bei Wikipedia lesen, aber im Romanform ist es einfach besser bekömmlich.

Krimis in eine echte Gegend legen, das ist eine bewährte Idee und schafft automatisch eine gewisse Lesegarantie vor Ort, aber birgt auch Risiken. Hand aufs Herz, stimmen alle Details?

Ganz ehrlich, wer die Seiten wie ein Korrektor liest, macht sich keine Freude. Das liegt nicht an den Details, auf die man sich natürlich als Nichtinsider leichter einlassen kann. Aber das Dilemma, dass es im Zweifel beispielsweise manchen Verein nur im Buch und nicht in der Realität gibt, weil es so in den Plot passt, macht die Strichliste auch ein bisschen obsolet.

Sie weichen aus. Stimmen denn nun alle Details?

Ich könnte mich rausreden, weil ich einen frühen Korrekturabzug gelesen habe, aber ich rate einfach: Lassen Sie das Thema los, es gibt keine gravierenden Schnitzer.

Außer dem Interieur gibt es ja auch konkrete Personen, wie gelingt da die Gratwanderung?

Auch hier gilt, dass es bei aller Verankerung eine Fiktion ist. Mancher Figur mit realem Entsprechung müssen da Eigenschaften zugeordnet werden, die die Erzählung braucht. Auch hier: Goldwaage im Schrank lassen!

Zurück zum Inhalt: Wie ist die Spannung?

Der Leser hat einen wichtigen Baustein den Ermittlern voraus, der die ganze Zeit über nirgends passen will. Die Geduld, bis zu den letzten Seiten zu warten, muss man schon aufbringen.

Das gilt ja bei jedem Krimi.

Genau. Bernsen, der vorurteilsbeladene Wessi aus Bremen, und Kohlschuetter, der stockehrliche und heimatverliebte Thüringer, als Duo, das ist mir für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu viel plakatives Klischee, aber hey, wenn es die hiesige Seelenlage ein wenig bedient, ist das doch okay.

Wir kommen zur Gesamtwertung!

Klare Leseempfehlung für das lokale Publikum, schon damit man am Stammtisch mitreden kann. Auch die Fans der beiden Kommissare kommen auf ihre Kosten. Und als Souvenir allemal besser geeignet, als manche Holzscheibe mit röhrendem Hirsch drauf.

Nichts zu nörgeln?

Naja: Mir hat sich der Titel “Letzter Ausstieg Thüringen” nur mühsam erschlossen. Und für das Umschlagbild von der Flachstrecke hätten sich Dutzende Alternativen eher angeboten.