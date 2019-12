Regisseur aus Uhlstädt für Filmpreis nominiert

Neuigkeiten gibt es von Regisseur Christian Werner, der aus Uhlstädt stammt und 1997 am Gymnasium Fridericianum in Rudolstadt sein Abitur machte. Der Debütfilm des 41-Jährigen, die Tragikomödie „Irgendwann ist auch mal gut“, wird seine Premiere im Wettbewerb des 41. Max-Ophüls-Festivals feiern.

16 Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz konkurrieren Ende Januar bei dem renommierten Festival in Saarbrücken um insgesamt sieben Preise, darunter um den Max-Ophüls-Preis: Bester Spielfilm. Darunter ist der 94-minütige Streifen, in dem Werner Regie führte. Der Film beschäftigt sich mit dem Thema selbstbestimmter Tod. Ausgerechnet beim Weihnachtsessen eröffnen die Eltern ihrem erwachsenen Sohn, dass sie gemeinsam Selbstmord begehen wollen. In fünf Tagen. Der Vater ist an Parkinson erkrankt, die Mutter will nicht allein zurückbleiben. Der Sohn versucht alles, um sie von dem Vorhaben abzubringen. Alte Wunden reißen wieder auf. Freigegeben ist der Film ab zwölf Jahren. Es spielen Fabian Hinrichs, Franziska Walser, Michael Wittenborn, Maresi Riegner und Julia Richter.

Regisseur Christian Werner, der über Weihnachten wieder in der alten Heimat war, ist stolz auf die Nominierung. „Trotz des schwierigen Themas Altersuizid hatten wir am Set mitunter sehr viel Spaß“, sagte er dieser Zeitung.

Der Thüringer studierte Visuelle Kommunikation an der Bauhaus-Universität Weimar und schloss sein Studium 2004 als Diplomdesigner mit Schwerpunkt Film und Fotografie ab. 2005 gründete er die Produktionsfirma acamara film und studierte von 2007 bis 2015 an der Filmakademie Baden-Württemberg Szenische Regie. Er lebt mit Lebensgefährtin und Tochter in Berlin und Wien.