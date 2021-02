Am Sonntag, dem 15. November 2020, kam es zu einem Polizeieinsatz im Restaurant "Hacienda Mexicana" in Saalfeld-Wöhlsdorf. Grund war eine nicht beim Gesundheitsamt des Landkreises angemeldete Veranstaltung mit rund 80 Teilnehmern.

Saalfeld Bei der "Schulungsveranstaltung" Mitte November vorigen Jahres gab es Teilnehmer aus fünf europäischen Ländern - was bisher bekannt ist

Reichsbürger und Querdenker: Behörden arbeiten Treffen in Saalfeld-Wöhlsdorf auf

Mit einem beachtlichen Polizeiaufgebot im Rücken löste das Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt Mitte November eine nicht genehmigte "Schulungsveranstaltung" in einer Gaststätte im Saalfelder Ortsteil Wöhlsdorf auf. Mitten in der Pandemie hatten sich dort rund 80 Personen aus fünf europäischen Ländern getroffen, darunter bekannte Größen der Querdenker- und Reichsbürgerszene. Jetzt arbeiten die Behörden den Vorfall auf. Was bisher bekannt ist.