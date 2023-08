Remda ist für ein Wochenende das Mekka der Traktorenfreunde

Tim Morgenroth in der Fahrzeughalle in Remda vor dem am besten erhaltenen Zetor Super P der Welt. Der in Tschechien hergestellte Raupenschlepper hat "den Wert eines Einfamilienhauses".

Remda Drei Tage lang knattert es rund um den ehemaligen Kälberstall - DDR-Alltagsgegenstände in neu eröffnetem Museum im Obergeschoss ausgestellt

Eine schwarz-rot-goldene Fahne mit Hammer, Sichel und Ährenkranz weht weithin sichtbar an der Einfahrt zum früheren Kälberstall der LPG in Remda. Sie soll Teilnehmern und Besuchern des 7. Traktorentreffens signalisieren, dass sie hier richtig sind, denn die Traktorenfreunde Remda haben sich auf Fahrzeuge aus der ehemaligen DDR und dem Ostblock spezialisiert. "Am Sonntag, wenn viele Tagesgäste zur Traktorenausfahrt kommen, wollen wir die Marke von 100 Traktoren knacken", sagt Tim Morgenroth, Vorsitzender des 2015 gegründeten Vereins, am Sonnabend Vormittag. Zum Auftakt am Freitag hatte es ein Traktorenkino gegeben, "mit an die 50 Leuten und vielen guten Gesprächen", so Morgenroth.

Das Prunkstück der Fahrzeuge ist blank gewienert und steht gleich am Eingang der großen Fahrzeughalle, die zum Museum geworden ist. Von dem Zetor 50 P "im Wert eines Einfamilienhauses" gebe es weltweit vielleicht noch zehn Stück, das in Remda sei das am besten erhaltene Exemplar des Raupenschleppers, sagt Morgenroth. 2017 hatte er die Halle in baufälligem Zustand gekauft und verpachtet sie nach der Sanierung jetzt an den Verein, der "zu 90 Prozent aus Familienmitgliedern besteht, die restlichen zehn Prozent sind engste Freunde", so der Remdaer. Die Vereinsmitglieder kommen aus umliegenden Orten, aber auch aus Großkochberg und Reschwitz.

Mit dem Traktor des Urgroßvaters fing alles an

Begonnen habe die Sammelleidenschaft mit dem Traktor seinen Urgroßvaters, den er zufällig bei einem Treffen sah und in die Familie zurückholte. Inzwischen läuft der Zetor 50 Super vom Baujahr 1961 wieder, so wie 90 Prozent der anderen ausgestellten Fahrzeuge, darunter auch Zweiräder und Transporter. Auf dem Hof knattert gerade ein Traktor vorbei, der in zwölf Jahren 100. Geburtstag feiert, ein Lanz Bulldog mit 25 PS und Delitzscher Kennzeichen.

Die neueste Errungenschaft der Traktorenfreunde Remda ist eine Ausstellung mit DDR-Alltagsgegenständen in einer Kammer im Obergeschoss des Museums. Grundstock der Exponate war der Haushalt des vor sieben Jahren verstorbenen Remdaer Schusters Horst Brehme. Als die Erben die Sachen entsorgen wollte, schlugen die Traktorenfreunde zu. So finden sich jetzt in einem liebevoll ausgestatteten Museum Küchengeräte, Spielzeug, Wäsche und natürlich die Produkte von Simson Suhl - vom SR 2 bis zu Star und Schwalbe.